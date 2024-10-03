南投某國小師10年間猥褻22生 坦承犯行宣判前30萬交保

南投某國小黃姓棒球隊教練10年間涉對22名少年加重強制猥褻、性交。圖／本報資料照片

南投某國小黃姓棒球隊教練10年間涉對22名少年加重強制猥褻、性交，黃男先前遭收押，全案近日在法院言詞辯論終結，黃男坦承犯行並請求具保停押，法院裁定新台幣30萬元交保。

曾獲杏壇芬芳獎的南投市某國小黃姓男教師兼任學校棒球隊教練涉嫌妨害性自主案，南投地方檢察署檢察官吳慧文今年6月偵查終結，認為黃男在近10年間對高達22名被害少年共犯68罪，依成年人故意對少年犯強制猥褻、強制性交等罪嫌提起公訴。黃男已遭終身解聘。

南投地檢署指揮警方組成專案小組，今年2月6日搜索黃男住居所、辦公室並拘提到案，訊後向法院聲請羈押禁見獲准，案件偵結起訴移審南投地方法院，近日言詞辯論終結，黃男聲請具保停止羈押，法院裁定30萬元交保，並限制住居在台南市，及限制出境、出海8月。

根據南投地方法院刑事裁定，黃男也須於全案確定前，每週一、三、五上午10至12時至台南市警察局永康分局永信派出所報到，並禁止危害22名被害人身體、對被害人或家屬恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤，及禁止無正當理由接近被害人住居所、學校、工作場所100公尺。

法院指出，黃男因妨害性自主等案，今年6月3日起羈押3月、9月3日起延長羈押2月，全案經南投地方法院於9月26日言詞辯論終結，黃男坦承犯行，法院審酌黃男尚知悔悟、與半數被害人達成調解、犯後態度、被告已受羈押期間長度等因素，准予具保停押。