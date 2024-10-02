桃園男亂槍打鳥網路獵艷 找12歲少女當炮友…賠80萬、判4年半

桃園龍潭有名男子仗著學生時期是溜冰校隊風雲人物，以帥照在臉書亂槍打鳥，私訊美眉加好友約炮，2021年7月成功約出小六剛畢業的少女，2度在車內發生關係，遭對方家長提告，桃園地院審結，依2次對於未滿14歲女子為性交罪，判應執行4年6月，可上訴；民事部分需判賠少女及家長共80萬元。

犯罪事實指出，現年23歲男子，3年前的6月間透過社群軟體臉書結識即將升國一的12歲少女，2人網聊月餘後，明知少女性觀念未成熟，無完全的性自主同意能力，先後於2021年7月及8月某日深夜，駕車到少女家附近路邊見面，2度在車內發生性行為。

審理時，男子坦承有過2次性行為，但以少女身材高挑會化妝打扮，讓他認為至少有16、17歲，且雙方在網路聊天時，根本不覺得對方未滿14歲、年齡這麼小來辯稱；律師也說，男子與少女素未相識，2人深夜見面，當時光線昏暗看不清楚，依當時衣著與言行無法判斷少女未滿14歲。

少女證稱，被告男子案發前已知她的年齡，除了臉書放的是和國小同學的合照，2人經網聊1個月後才出去發生關係，見面當時有告知她現年12歲剛小學畢業，被告則回他19歲；第一次約見面是在他車上，聊天10分鐘後發生性行為，由於擔心被告得知她就讀的國中或向其他同學打聽，事後便將個人臉書照片刪除，雖然事後被告有主動傳訊息，但她沒跟他聯絡等語。

男子審理時則供稱，他私訊很多有po照片或無照，以及臉書交友推薦的女生，當時跳出少女的資料，私訊後主動要跟她成為好友，網聊時，他跟少女都聊色色的話題，他認為約女生見面就是要發生性行為，

法官認為，被告放置較有自信照片作為社群大頭照，並主動發訊息予陌生女子，若該女子對被告外型有好感即願意回應往來，如能成功邀約見面，再視情形是否邀約進行性行為，可見被告進行性行為前，必先透過臉書得知雙方背景及外觀長相等個人資訊，才決定是否邀約進行性行為，可見被告案發前已知少女真實年齡及就讀學校。

法官審酌，案發當時被告已滿18歲，對於他人性自主權的保障理當有所認識，為滿足私慾，對少女的性自主決定權不尊重，甚且利用少女對性行為智識及自主能力不成熟，思慮未周詳，僅因一時無法克制己身情慾，罔顧年幼少女而與之性交，對少女身心健全及人格發展均生不良影響。

同時考量被告犯後態度仍否認犯行，斟酌被告與少女、家長間的民事損害賠償事件，經民事庭判決諭知被告應給付少女60萬元，家長20萬元，且被告已於今年8月23日清償，足見被告已經實際賠償少女及家長所受損害，兼衡被告於審理時自陳高中教育程度、家庭經濟狀況等情狀量刑，並定應執行刑。