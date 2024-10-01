網友登門性侵未成年女學生18次 彰化地院判色狼8年徒刑

彰化縣一名男子透過交友軟體認識一名女學生，藉故到少女住處聊天，或藉口買消夜、帶點心探望等理由多次性侵得逞18次，女學生拒絕見面，男子恐嚇、騷擾又性侵得逞3次，女學生身心有異樣被老師發現後報警。彰化地方法院審結，依妨害性自主罪判處這名男子有期徒刑8年。可上述。

判決書指出，這名男子去年上網認識這名女學生，明知她未成年，今年1月間網路交談時得知她單獨在家，藉故前往她家聊天，強行性侵得逞，之後以送消夜、點心探望等理由，對少女性侵得逞17次，少女不願再往來，男子持續以通訊軟體傳訊纏擾、恐嚇、騷擾，並恫稱要毀掉她，使她心生畏懼，又被性侵3次。少女在校神情憂鬱，成績退步，被老師察覺有異，關懷後報警查出上情。