聽新聞
0:00 / 0:00
網友登門性侵未成年女學生18次 彰化地院判色狼8年徒刑
彰化縣一名男子透過交友軟體認識一名女學生，藉故到少女住處聊天，或藉口買消夜、帶點心探望等理由多次性侵得逞18次，女學生拒絕見面，男子恐嚇、騷擾又性侵得逞3次，女學生身心有異樣被老師發現後報警。彰化地方法院審結，依妨害性自主罪判處這名男子有期徒刑8年。可上述。
判決書指出，這名男子去年上網認識這名女學生，明知她未成年，今年1月間網路交談時得知她單獨在家，藉故前往她家聊天，強行性侵得逞，之後以送消夜、點心探望等理由，對少女性侵得逞17次，少女不願再往來，男子持續以通訊軟體傳訊纏擾、恐嚇、騷擾，並恫稱要毀掉她，使她心生畏懼，又被性侵3次。少女在校神情憂鬱，成績退步，被老師察覺有異，關懷後報警查出上情。
法院審酌，這名男子承認少女不答應當他女友，他卻藉口交往及一再侵犯，對少女造成顯著身心健康傷害，更對少女家庭帶來極大震撼，犯罪所帶來的損害相當巨大，而且不易回復，男子雖坦承犯行並當庭道歉，但很難說有什麼實質彌補作用，因此依成年人故意對少年犯強制性交罪定應執行8年有期徒刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言