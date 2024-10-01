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網友登門性侵未成年女學生18次 彰化地院判色狼8年徒刑

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣一名男子透過交友軟體認識一名女學生，藉故到少女住處聊天，或藉口買消夜、帶點心探望等理由多次性侵得逞18次，女學生拒絕見面，男子恐嚇、騷擾又性侵得逞3次，女學生身心有異樣被老師發現後報警。彰化地方法院審結，依妨害性自主罪判處這名男子有期徒刑8年。可上述。

判決書指出，這名男子去年上網認識這名女學生，明知她未成年，今年1月間網路交談時得知她單獨在家，藉故前往她家聊天，強行性侵得逞，之後以送消夜、點心探望等理由，對少女性侵得逞17次，少女不願再往來，男子持續以通訊軟體傳訊纏擾、恐嚇、騷擾，並恫稱要毀掉她，使她心生畏懼，又被性侵3次。少女在校神情憂鬱，成績退步，被老師察覺有異，關懷後報警查出上情。

法院審酌，這名男子承認少女不答應當他女友，他卻藉口交往及一再侵犯，對少女造成顯著身心健康傷害，更對少女家庭帶來極大震撼，犯罪所帶來的損害相當巨大，而且不易回復，男子雖坦承犯行並當庭道歉，但很難說有什麼實質彌補作用，因此依成年人故意對少年犯強制性交罪定應執行8年有期徒刑。

彰化縣一名男子明知網友是未成年女學生，女學生也不願意當他女友，他卻死纏兼恐嚇威脅，多次性侵得逞，被彰化法院依法判處他8年有期徒刑。記者簡慧珍／攝影
彰化縣一名男子明知網友是未成年女學生，女學生也不願意當他女友，他卻死纏兼恐嚇威脅，多次性侵得逞，被彰化法院依法判處他8年有期徒刑。記者簡慧珍／攝影

交友軟體 性侵 未成年

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