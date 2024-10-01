教育替代役男假釋後再性侵少女21次 彰化地院判刑8年

1名男子曾於服替代役期間對校內女童強制性交，假釋期滿後竟累犯，透過交友軟體認識國中少女，從今年1月至5月性侵少女共21次，彰化地院近日依妨害性自主判8年刑期。

根據台灣彰化地方法院判決書，男子去年底透過交友軟體結識1名未成年少女，趁少女獨自在家時，到其住家聊天並強制性交得逞。

男子之後又藉口買宵夜、帶點心探望等，對少女性侵，甚至在少女向男子表示不願意再碰面，竟恫稱要毀掉少女，讓少女心生畏懼而與他發生關係，因學校老師察覺有異，立即通報警方處理。

經查，男子曾因服教育替代役時對2名校內女童強制猥褻、強制性交，共被判有期徒刑9年4月，民國111年假釋期滿，卻又於今年1月起對少女犯下21項性侵罪行。

法官審酌，被告不顧少女就讀國中，違反少女意願一再對其侵犯，對少女造成身心健康傷害，更為其家庭帶來極大震撼，依成年人故意對少年犯強制性交罪，定應執行有期徒刑8年，可上訴，並籲請矯正機關評估有無強制治療必要，避免再有下一位被害人出現。