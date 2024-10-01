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性平成案669件 逾4成肢體騷擾

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

「性平三法修正案」今年三月八日上路，衛福部迄今受理一七一○件申訴案，成案的六六九件中，逾四成屬「肢體騷擾」，近兩成七為「傳送色情圖片或偷窺偷拍」；保護司長張秀鴛強調，手搭對方肩膀、拍打背部等動作看似一般，但如對方覺得不舒服，就可能觸及性騷擾紅線。

成立的性騷擾案有八成行為人提訴願，逾六成行為人主張自己遭汙衊或與被害人兩情相悅，否認有性騷擾行為，另有近四成聲稱自己無性騷擾犯意或企圖。

張秀鴛表示，性騷擾事件是否成案的關鍵在客觀人證、事證、物證及被害人感受，「只要覺得被冒犯就是重要的判斷標準」，提醒日常生活互動時不要自以為幽默就隨意冒犯別人，尤其是不當的身體接觸或亂開身材玩笑。另外，隨手在社群網站轉傳與性有關的圖文，也已構成對他人的性騷擾。

衛福部至今年六月共受理一七一○件申訴案件，經各直轄市、縣市主管機關審議一二一三案，六六九案成立性騷擾，百分之九十點五的被害人為女性、男性占百分之八點五，百分之一為跨性別及其他，其中以「肢體騷擾」為大宗，占百分之四十二點五，其次為「傳送色情圖片或偷窺偷拍」百分之廿六點九、「言語騷擾」百分之十九點三。

偷拍 性騷擾 衛福部

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