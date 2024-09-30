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約會性暴力…取下保險套稱有定期篩檢 強制性交罪起訴
鄭姓男子在交友軟體上認識一名男子，兩人講好鄭男須佩戴保險套才同意發生性行為，不料，鄭男在過程中擅自將拔除保險套，忽視男子意願性侵得逞。男子遭受約會性暴力提告，士林地檢署偵結，依強制性交罪嫌起訴鄭男。
起訴指出，今年4月間鄭男在交友軟體認識男子，相約到男子住家見面，雙方約定須以鄭男配戴保險套為前提，發生性行為，過程中，鄭男擅自拔除，男子發現異狀，再告知不戴套就不想再進行性行為，鄭男涉忽視男子顧慮，自稱「有定期篩檢」，違反其意願繼續性行為，強制性交得逞。
此案證物保險套內有2人ＤＮＡ，男子在案發後也將此事告知朋友家人，也留存相關對話紀錄為證。男子身心受創，雖口服抗愛滋病毒藥物，但仍焦慮不已，看診諮商講述遭受約會性暴力、對方中途拔套、擔心染病等。
檢察官認定，縱使最初同意性交，但過程中男子拒絕不願繼續，鄭男違反其意願持續插入行為，認定涉犯強制性交罪嫌，依法起訴。
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