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送貼圖引誘10歲女童拍裸照 新竹男遭判刑3年6月

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹方姓男子在網路認識年僅10歲的女童小珊（化名），竟用LINE貼圖為誘餌，騙取小珊自拍裸照傳送給他，新竹地院依引誘使兒童製造猥褻行為電子訊號罪將他判刑3年6月。

法官調查，方男前年9月經由社交軟體認識年僅10歲、小學四年級的小珊，因小珊要求方男送她貼圖，方男見小珊年幼可欺，竟以考慮贈送貼圖為誘因，要小珊傳猥褻照片給他。

小珊依方男指示，拍攝裸露下體以及正面容貌的照片給方男，方男看見小珊稚嫩容貌照片，且下體尚無陰毛生長，明知對方是未滿12歲兒童，仍告知小珊若馬上拍攝性感照，將立即購買貼圖，小珊於是接著又傳送裸胸、下體照片給方男。

事後小珊母親驚覺有異，查看女兒手機才發現此事，因此聯繫方男假裝要見面，再拍下方男照片提供給警方才查獲全案。

法官審酌，方男為逞私慾，引誘10歲女童自拍猥褻照片，且從小珊的大頭貼足以預見小珊是未滿12歲的兒童，心智年齡未臻成熟，判斷力與自我保護能力以及性隱私自主決定意思尚有不足，仍引誘女童拍攝、傳送猥褻照片。

法官認為，方男所為已對女童身心健康與人格發展造成不良影響，且審理時否認犯行，未能與女童家屬和解，最後依引誘使兒童製造猥褻行為電子訊號罪，判方男有期徒刑3年6月。

新竹方姓男子在網路認識年僅10歲的女童小珊（化名），竟用LINE貼圖為誘餌，騙取小珊自拍裸照傳送給他。示意圖／Ingimage
新竹方姓男子在網路認識年僅10歲的女童小珊（化名），竟用LINE貼圖為誘餌，騙取小珊自拍裸照傳送給他。示意圖／Ingimage

猥褻 自拍 裸照 貼圖

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