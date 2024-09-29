騎車遭女同學環抱誤以為有好感 伸鹹豬手猥褻要賠23萬

北部某餐飲學校陳姓男學生對同班女同學小婷（化名）有好感，陳男騎機車載小婷看夜景時，被她以胸貼背抱住，誤以為小婷也喜歡自己，當晚就對她揉胸、摸臀試探，結果被小婷怒告強制猥褻並求償92萬元，新竹地院民事庭判賠23萬元。

小婷控訴，她與陳男為同班同學，和另名同班同學於北市租屋同住。前年6月4日凌晨因天氣炎熱，陳男見同住同學不在，加上她房間的冷氣機故障，建議她睡在客廳，於是她就在客廳開冷氣於沙發上入睡，沒想到陳男竟將手伸進她衣褲內抓揉胸部及臀部，她因恐懼裝睡，並將身體蜷縮起來抵抗，但仍遭陳男用力掰開，繼續猥褻。

小婷指出，事後因身心嚴重受創而需接受心理諮商，並需憑藉服用藥物才能控制情緒及幫助入睡，本事件對年輕單純的她而言，無論在生活、身心健康、人際關係、兩性互動以及人生態度上，均已造成重大傷害。而其身體、健康、貞操受有損害，因此向陳男要求賠償精神慰撫金等共92萬元。

陳男反駁，當天凌晨2人一同騎機車至北投看夜景，且途中小婷於機車後座以雙手環抱，亦將胸部緊貼在他後背上，小婷準備入睡時，走至長型沙發處坐在他旁邊，將頭部放在他腿上繼續看書，他因而認為小婷似乎對他有好感。

陳男說，為了試探小婷是否有意進一步發展，先以手先輕觸她臉部及身體，見雙眼仍閉上並無任何拒絕之意後，再以觸碰胸部方式試探，事後知悉小婷應無與其發生親密關係之意，旋即罷手回房。

法官調查，警方在小婷內褲中檢測出陳男的DNA，顯見陳男並非只摸胸部，猥褻部位還包括臀部，且行為應長達數十分鐘。