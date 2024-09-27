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偷拍女童如廁 狼師收押

聯合報／ 記者王燕華王思慧／花蓮報導

花蓮市某國小林姓代課老師涉嫌用手機，偷拍女學生如廁畫面，遭花蓮地檢署偵辦，並向花蓮地方法院聲請羈押禁見獲准。本報資料照片
花蓮市某國小林姓代課老師涉嫌用手機，偷拍女學生如廁畫面，遭花蓮地檢署偵辦，並向花蓮地方法院聲請羈押禁見獲准。本報資料照片
花蓮市某國小林姓代理教師僅上十天班，就被發現疑偷拍女學童如廁，至少三人受害，調查發現他刪除手機照片，檢方認定他涉違兒童及少年性剝削防制條例等罪，有逃亡、滅證之虞，且涉及最輕本刑五年以上重罪，向花蓮地院聲押禁見獲准。花蓮教育處要求各校今後開學前須先勾稽教師素行。

學校表示，林來自台北市，是新學年到任的代理教師，曾任教新北、雲林和嘉縣，八月報到，九月開學扣除周休只上十天班，先前查過教育部不適任教育人員系統，但無紀錄，才聘為高年級導師。本月十日一名女學童如廁時忽然聽見手機拍照的「喀擦」聲，馬上向林姓導師和家長反映，直接被他「吃案」，家長等了二天發現沒有下文，找上學校詢問，事件才爆發。

家長和學校調閱當天監視器，發現女童如廁時，僅有林快速進出女廁；同時追查發現他十年前、大學時期也違反性騷擾防治法，因和被害人和解，未留紀錄。

校長說，學校要林說明，但他吞吞吐吐，事後學校清查監視器畫面，發現還有二名女童也受害，將相關影像資料送交檢警偵辦；十三日林自行請辭。目前這棟校舍廁所先改全由女學童使用。

花蓮縣教育處代理處長翁書敏說，已通函縣內所有學校，留意勿發生類似狀況，並提醒各校除了不適任教育人員系統外，相關社政、警政系統也要勾稽查詢，以免漏誤。

代理教師 監視器 花蓮

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