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男友硬上小六女童 生母竟幫求情…怕他被關浪費生命
台中1名焊接工人和女友同住，明知對方女兒還在讀國小6年級，趁3人同床睡時摸女童下體猥褻，朝她強吻脫衣指侵，直到社工訪查才曝光，未料事後女友除原諒他，還幫忙求情要法官輕判，直言「不希望男友入獄，被關只是浪費生命」，法院依強制性交等罪判男子4年2月，可上訴。
檢警調查，男子2023年11月1日深夜和女友、女童3人同房睡覺時，趁2人已經熟睡不知抗拒，不顧女友就躺在一旁，竟直接伸狼爪進女童內褲摸她下體。
同月3日，女童因感冒請假在家，男子就趁女友出門上班的機會，見女童1人孤立無援、別無他人可求救的情況下，沒經過女童同意就朝她強吻，還硬脫光衣褲摸下體，最後指侵得逞，直到社工訪查時女童吐露遇害心情全案才曝光。
台中地院審理時，男子均坦承不諱，與女童證詞相符，也有驗傷、性侵通報紀錄可佐。
法院也詢問女童、女童母親對於男子量刑的意見，2人都表示願意原諒他，希望法官輕判，不要讓男子進去關，還說「被關只是浪費生命和時間」等語。
法院審酌，女童及其母均無追究男子之意，又考量男子手段與暴力為之有別，認為其情堪憫恕，就強制性交部分依刑法第59條予以減刑。
法院考量，男子對女童猥褻、性侵，釀她身心受創，內心留下陰影及恐懼，其犯後坦承、已取得原諒，但至今沒和解賠償，依成年人故意對少年犯乘機猥褻罪、對未滿14歲女子犯強制性交罪，各判他7月、3年10月，應執行4年2月。
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