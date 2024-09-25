假冒調查乳癌電話實為性騷擾 台南衛生局籲報警
近日有人假冒台南市政府衛生局人員以電話進行乳癌問卷調查，實為性騷擾，衛生局今天發表聲明表示，絕無派人去電詢問私密問題，市民若接獲應報警處理。
南市府衛生局今天指出，衛生局接獲女性民眾反映，有人自稱是衛生局人員，以電話進行乳癌問卷調查，訪談內容卻詢問胸圍大小、內衣穿著等私密問題，實為性騷擾。
衛生局表示，絕無派人去電詢問私密問題，市民若接獲勿理會，應報警處理，如無電話號碼顯示，當事人可向電信事業單位查詢個人電話通訊紀錄，查明發話源後再報案。
衛生局提供市民癌症篩檢服務訊息，以電話、簡訊、信件、家訪、臉書、宣傳海報等方式通知定期檢查，內容不會涉及個人私密性問題，民眾應提高警覺切勿上當。
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