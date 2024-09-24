叔叔伸狼爪接連性侵2親姪女…檢方控達384次 法官這樣判

台南一名男子被控自2019年至2021年間，利用接送就讀國小的兩名姪女涉嫌加以性侵，導致大姪女懷孕並至醫院引產死嬰，經法院核發保護令禁止接觸，未料在保護令核發前，又被查出多次性侵小姪女，台南地院依他違反對未滿14歲女子犯強制性交罪，判處有期徒刑16年，案可上訴。

判決說，男子明知姪女未滿14歲，竟自2019年8月起至2021年6月，利用接送她放學機會將她載往住處，強制性交行為得逞5次。男子又利用姪女每周三只上半天課、下午參加課後照顧機會，分別於2019年10月、12月，駕車提前在課後照顧開始後不久接走她到某汽車旅館，強制性交行為得逞2次。

法官經查，男子自2019年8月30日起，平日自學校駕車載大小姪女返回住處寫作業，後因大姪女懷孕並至醫院引產死嬰，經醫院通報，他多次對大姪女強制性交行為始為警發覺，並經法院核發緊急保護令、通常保護令，禁止與2位姪女接觸。男子性侵大姪女部分，最高法院去年依對未滿14歲女子犯強制性交罪判刑12年確定。

但男子除在保護令核發前，又多次於住處性侵小姪女，又利用小姪女妹妹每周三只上半天課，擅自接她下課，並載往汽車旅館性侵。直到2022年8月小姪女被警方協尋查獲時，將此事告知員警才曝光；小姪女透露，因看到父親已因姐姐被叔叔性侵而痛苦，她不願再增加父親痛苦，才選擇隱忍。

男子辯稱，他是將姪女當作自己女兒疼愛，不可能會對未滿14歲姪女強制性交，主因曾阻止她與網友見面三次，因此懷恨在心，才會被誣陷。

合議庭法官傳喚大姪女、小姪女學校老師及被害父親做證，調閱汽車旅館車籍紀錄資料，最後認定男子有罪。合議庭法官認為，被告與被害人為叔姪關係，不僅對姪女強制性交，竟僅因一己私慾，多次利用接送機會對她強制性交行為，嚴重戕害未成年被害人身心健康發展，犯後否認強制性交犯行，所為情節明顯悖離人倫及經驗法則，犯後態度不佳量處其刑。