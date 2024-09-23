少女被甩控航警車震性侵 「全聯先生」主辦音樂祭挨告幫兇

1名少女參加藝人「全聯先生」主辦的音樂祭活動，認識陳姓航警，2人酒後在車上發生性關係，少女提告陳涉嫌乘機性交罪，更認為「全聯先生」是幫助犯，一併提告，台北地檢署偵結，處分陳、「全聯先生」都不起訴。

少女指控陳姓航警涉及性侵，檢察官開庭傳喚陳，陳表示與少女是合意性交，檢方認定陳犯罪嫌疑不足，處分不起訴；「全聯先生」涉案部分，檢方認為他與案情無關，沒有傳喚出庭的必要，逕為不起訴處分。

據調查，2023年1月14日、15日，本名邱彥翔的「全聯先生」在新北市新店區的文山農場舉辦「2023霓虹綠洲音樂祭」活動，少女2天都有參加，活動期認識陳姓航警，2人在附近車輛上發生性行為，之後成為男女朋友。

不過，少女與陳姓航警交往半年後分手，少女認為，當初與陳發生性行為是違背意願，她因酒後失身，對陳提告乘機交罪，少女還認為，與航警交往是因「全聯先生」辦活動，也依幫助犯對「全聯先生」提告。

檢察官發現，少女與陳姓航警發生關係後，還能清楚與陳以手機傳達對話，少女沒有因飲酒變得意識不清，認定陳犯罪嫌疑不足，而「全聯先生」只是活動主辦人，更與少女所指控的案情無涉，將陳、「全聯先生」處分不起訴。

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