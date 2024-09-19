陸軍飛訓部男學員偷窺女組員如廁 鏡子上有他DNA賴不掉判5月

陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部李姓學員今年1月3日洽公時，見女組員在2樓廁所內如廁，持鏡子伸至廁間隔板下方窺視，她查覺有異當場尖叫，李當場被逮且扣得鏡子，經採集跡證送驗後，與李DNA相符，但他否認偷窺，法官認他犯無故利用工具窺視他人非公開活動罪處5月。

案發當時，在模擬機大樓2樓的組長、教官等聽聞尖叫聲後，立即到場處理，除在走廊上攔下李，當場在廁所附近休息室冰箱、折疊椅旁縫隙扣得鏡子一面，並採集跡證送驗後查獲。

李坦承在2樓上廁所時，聽到尖叫聲，在走廊遇到模擬機組教官，之後被留在休息室。但他否認持鏡子偷窺，辯稱因教官要求尋找，才會碰觸到鏡子。李及辯護人於審理時，認他非出於其自願性同意採驗，依法不得作為證據。

法官認為，李在勘察採證同意書告知事項欄「執行人員已依規定出示身分證件，並告知下列事項：執行理由：因妨害秘密罪，有實施勘察採證之必要」下方「同意人已確實瞭解上列告知內容並出於自願同意」處簽名。

且他年滿25歲又大學畢業，具軍職身分，應對因犯罪經警查獲後偵查程序及採證送鑑定程序有相當瞭解，自當理解員警徵求同意時應可表達意見，自行決定選擇同意或拒絕，否則員警又何需提出該同意書給他簽署，難認員警於採集被告採驗檢體程序有何違法、不當。

法官也指出，採證後，李移送台南地檢署訊問，經檢察官訊問有沒有其他陳述，他也未曾提出採驗過程有何不當，因此，李及辯護人主張同意書非本於意願簽立辯解，無從認定。

女組員表示，上廁所時，有將廁所外面的門關起來，過程中聽到很輕的開門聲及衣服摩擦的聲音，往門下縫隙看到鏡子伸進來，她嚇的尖叫，穿上褲子跑到女廁外面，就看到組長及教官及一些辦公室同仁在走廊攔到李。她說，聯繫等待李主官到場時，李趁亂走進休息室，有看到他有丟東西的動作。

教官指出，案發時他在大樓2樓辦公室內，聽到尖叫聲就走出辦公室處理，看到李有點速度的從女廁方向衝過來，又突然轉身往回走，之後組長出來，接著女組員再從廁所出來，沒有其他人。

台南地院認為，李從事軍職，為滿足自己私慾，竟擅自以鏡子偷窺他人身體隱私部位及非公開活動，危害告訴人的人格權及侵害告訴人的隱私，致生心理恐慌及不安全感。犯罪後迄至審理過程均否認犯行，不思反省錯誤的行為，實無悔過之心，且迄未與告訴人達成和解，取得原諒，犯罪後態度欠佳，依法量處其刑。