涉性騷教練仍開工作室？北市：7月聯合稽查確認已無課程

台北市某國小有外聘教練疑對選手性騷騷，日前已被地檢署提起公訴，由於這名教練遭家長質疑，還在台北市開設工作室收學生，讓家長人心惶惶，怕有其他人受害。甚至傳出這名教練還招收有10多名學生，每月收費5500元。體育局表示，也於7月19日函知這名教練任教的工作室，嚴禁任何教學行為，7月23日會同相關單位聯合稽查，確認已無擊劍相關課程。

北市體育局表示，這名蕭姓教練違反「特定體育團體運動教練資格檢定及管理辦法」第4條相關情事，除立即通報相關協會與教育局、並於產業服務平台公告註銷其各級教練證外，也再於7月23日會同相關單位聯合稽查，確認該工作室已無擊劍相關課程。