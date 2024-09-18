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涉性騷教練仍開工作室？北市：7月聯合稽查確認已無課程

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

北市某國小有外聘教練疑對選手性騷騷，日前已被地檢署提起公訴，由於這名教練遭家長質疑，還在台北市開設工作室收學生，讓家長人心惶惶，怕有其他人受害。甚至傳出這名教練還招收有10多名學生，每月收費5500元。體育局表示，也於7月19日函知這名教練任教的工作室，嚴禁任何教學行為，7月23日會同相關單位聯合稽查，確認已無擊劍相關課程。

北市體育局表示，這名蕭姓教練違反「特定體育團體運動教練資格檢定及管理辦法」第4條相關情事，除立即通報相關協會與教育局、並於產業服務平台公告註銷其各級教練證外，也再於7月23日會同相關單位聯合稽查，確認該工作室已無擊劍相關課程。

體育局指出，他們每月皆針對相關場館進行嚴格查察，若發現嚴重違反台北市運動訓練班之申請標準作業程序規定，將取消其運動訓練班資格；另也提醒家長可至「教練證照查詢系統」選擇合格教練，維護孩童運動安全與權益。

許多家長都有在班級群組收到學校禁用師資名單訊息。圖/讀者提供
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北市 教練 運動

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