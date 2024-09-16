教授收賄幫學生寫論文！再爆涉性侵案外案 高科大：停聘3月處分

橋頭地檢署偵辦國立高雄科技大學唐姓、王姓教授涉嫌收賄協助學生取得碩、博士論文，意外查出案外案，發現唐姓教授曾利用指導對女博士生伸狼爪，性侵猥褻得逞，依利用權勢性交罪起訴；高科大表示，已召開三級教評會依教師法對唐師做出暫時停聘3個月處分，王師部分則仍在三級教評審議程序中，同時呼籲各界在尚未判決有罪確定前，平衡看待此案。

高科大今天發出聲明強調，關於唐姓、王姓教師涉犯貪污治罪條例公務員違背職務收受賄賂罪等，經橋頭地檢署提起公訴，校方尊重檢調機關調查偵辦結果，在法院尚未判決有罪確定前，希望各界平衡看待此案。

高科大表示，希望司法對涉案教師秉毋枉毋縱態度，三級教評會已依教師法對唐師做出暫時停聘3個月處分，王師部分還在三級教評審議程序中。