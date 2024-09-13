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阿公指侵5歲女童還拍片...重判10年！法官：這是嚴重犯罪

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

洪姓男子「請」5歲女童吹冷氣，將女童帶入室內指侵、拍攝性交、猥褻過程被起訴，台北地院審理認為，洪傷害兒童法益屬於「嚴重犯罪」，依兒少條例「違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像」罪判洪有期徒刑10年，性影像判沒收。可上訴。

2023年7月8日上午，洪姓男子見5歲女童由母親帶到他新北市新店區自家門口擺攤子，洪的妻子認為天氣炎熱，請女童進入有冷氣的屋內暫時休息；中午12時30分時，洪在住處2樓先褪去女童的短褲與內褲，以左手觸摸女童的下體強制猥褻。

檢察官指控，洪之後以右手持行動電話拍攝女童的性器官、女童被他強制猥褻的性影像，還以手指撐開進入女童下體的內側，繼續對女童為強制性交行為，作案時，再拍攝下強制性交性的影像。

5歲女童後來向母親提及曾被洪姓男子觸摸，母親報警處理，警方搜索洪的住處，扣得洪的行動電話破案，將洪起訴。

法院審理，洪坦承觸摸女童，但否認強拍性影像等，洪辯稱，他沒有強制女童違反意願，摸摸女童只犯猥褻罪而已。

女童警詢時說「阿公（指洪）摸我下面，下面是我尿尿的地方」、「阿公說你給我摸我就給你吃糖果」；女童證稱，阿公摸她尿尿的地方時，她有說不要，阿公還拿手機對著她尿尿的地方拍照。

女童的母親證稱，女兒並沒有所謂男女生互動的界線概念，2023年9月10日她告訴女兒不可以讓別人亂觸碰身體，女兒聽到後才說「阿公」有碰她尿尿的地方，女兒還說被碰尿尿的地方時會覺得「痛痛」。

法官審理認為，女童因感到疼痛而向洪表達不要觸摸，就算洪未對女童施加強制力，洪仍是以違反本人意願使女童被拍攝性影像，以及違反本人意願對女童強制猥褻、強制性交，洪辯稱沒有違反女童意願，辯詞不可採。

判決書說，洪為滿足一己之性慾，罔顧兒童身心發展，嚴重戕害女童身心，侵害女童性自主決定及性隱私資訊權，應予嚴懲；洪已與家屬調解，履行賠償，不過，兒童及少年性剝削防制條例旨在保護兒童免於遭受性剝削，法律將犯罪行為列「嚴重犯罪」，犯罪者不宜從輕處罰。

判決說，洪在警詢、檢方受詢問時，否認全部犯行，法院準備程序開始也還在推諉卸責，難認已真誠悔悟，考量洪退休、配偶為重度殘障等，依法量刑。

。示意圖／ingimage
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母親 猥褻

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