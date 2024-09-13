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私密片遭上傳營利 男怒告女友

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

台南市高姓女子將替男友口交時合意拍攝的影片，上傳成人影像網路平台SWAG，供會員付費觀賞，男友發現分手提告。台南地方法院認定，高侵害身體自主隱私權，依意圖營利未經他人同意無故散布性影像罪判刑六月，緩刑二年；可上訴。

男方主張，他與高姓女子去年四月起交往，分手前已懷疑高使用SWAG賺錢，他申辦SWAG會員，去年六月發現高竟上傳兩人性愛影片，隔天立即分手。高則稱，事先得到男方同意，才上傳性愛影片。

法院認定，高意圖營利，未經男方同意，將她與男方合意拍攝性影像上傳至SWAG，侵害男方身體自主隱私權，審酌犯後坦承犯行，且於審理時已與男方達成調解，並賠償損失，男方表示願意原諒她，判刑六月，緩刑二年。

分手 影片 隱私權

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