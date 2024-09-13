「老闆性侵我」2員工裝針孔蒐證

高雄地檢署外觀。圖／聯合報系資料照片 高雄市某職業工會前理事長蘇姓男子涉嫌性侵他經營工作室的兩名女員工，以工作、阻撓與男友交往或離職要賠償等威脅不能聲張；兩女在店內裝針孔攝影機蒐證後提告，蘇否認犯案。高雄地檢署調查，蘇至少性侵及猥褻兩女共六次，認定他犯後毫無悔意，昨依利用權勢性交罪、強制猥褻罪起訴，向法院請求重刑。

檢警調查，廿六歲蘇姓男子在高雄經營工作室，去年八月，一名女員工在店內打掃環境，蘇藉故要她店家後方的倉庫搬東西，乘機在倉庫性侵得逞，她遭侵犯後心情大受影響，另名女員工查覺異狀交談關心，發現兩人都遭蘇性侵及猥褻。

因兩女有經濟壓力，蘇以工作要脅，其中一女被逼簽提早離職要賠償廿萬元的合約，他也以阻撓與男友交往要脅，兩女選擇隱忍，在蘇的工作室繼續工作。

但蘇持續性侵及猥褻，兩女決定在店內裝針孔攝影機蒐證，後來拍下蘇侵犯過程，由家人陪同報案。