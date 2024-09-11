「沒做過這種事」客家金曲歌王黃連煜遭控性侵 檢偵結不起訴

客家金曲歌王黃連煜去年在台灣MeToo運動時，遭女網友影射強吻、性侵，黃連煜在臉書發聲明遭受無端指控，性侵一節絕非事實。士林地檢署偵結，認定乘機性交、強制性交等案，犯罪嫌疑不足，不起訴處分。黃連煜今指出，尚未收到不起訴書，希望低調處理，他很有把握自己沒做過這種事。

去年MeToo運動在台灣發效，演藝圈藝人出面揭露自己曾遭性騷擾，也有不少女子提告遭藝人侵害性自主。其中，金曲歌王黃連煜遭女網友控訴提告，僅21歲的她因酒醉無法反抗，在工作室內遭黃搭肩搶吻，還被脫褲下體插入異物，不知道事情是如何結束，不知如何返家。

士林地檢署昨偵結，黃連煜妨害性自主案件，就告訴人指述黃連煜涉2022年間利用告訴人酒醉為乘機性交，及另違反其意願強制性交，而認被告涉乘機性交及強制性交等罪嫌，經檢察官詳加調查，犯罪嫌疑不足，依法為不起訴處分。本案尚未確定，告訴人得聲請再議。