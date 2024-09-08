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1天2次！人夫載女同事摩鐵激戰搞大肚子 小三下場曝

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹一名人妻無意間從機車行車記錄器上，發現老公竟一早就載著黃姓女同事到汽車旅館激戰，途中還問小三：「你要先打炮再洗澡嗎？」當天下午2人再戰另家汽車旅館。事後人妻還發現老公搞大小三肚子，黃女吃藥流產後，老公還惋惜回應：「我們的小孩這麼快就被抹煞完了」，憤而對小三提告。新竹地院判黃女需賠償人妻15萬元。

人妻控訴，去年1月17日上午9點，黃女搭乘老公呂男機車共赴新竹縣竹北市某家商務汽車旅館，途中呂男問黃女：「你要先打砲再洗澡嗎？」當天下午4點多，2人再共赴另家商務旅館。

根據呂男WHATSAPP通訊軟體對話紀錄指出，黃女曾問：「男人往往外面跟家庭都會選擇家庭」、「誰知道你會不會也是這樣不是嗎？」隨後並有黃女已人工流產訊息：「剩血塊」、「就繼續開藥讓它排」。呂男對此回應：「我們的小孩這麼快就被抹煞完了」、「我們可憐的小孩」，黃女則回：「流出來就沒了」、「以後還會有的乖」。

法官審理，認為2人確有發生性行為，否則不會有關於藥物流產、呂男惋惜流產的對話，加上黃女曾問呂男：「所以你現在是再告訴我，你需要多打砲是嗎」、「那我人不在，你說了也沒用啊」、「怎樣難不成你要跟我說一到你公司你就要直接打砲是嗎？」足證2人間已為數次性行為，有侵害配偶權事實，最終判黃女需賠償人妻15萬元。

新竹人妻無意間從機車行車記錄器上，發現老公竟一早就載著黃姓女同事到汽車旅館激戰，還發現老公搞大小三肚子。示意圖／Ingimage
新竹人妻無意間從機車行車記錄器上，發現老公竟一早就載著黃姓女同事到汽車旅館激戰，還發現老公搞大小三肚子。示意圖／Ingimage

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