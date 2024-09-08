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存大量幼童照 新竹體操師涉性侵收押

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導

新竹知名兒童體操老師涉嫌性侵多名幼童，引發新竹大批家長恐慌。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹知名兒童體操老師涉嫌性侵多名幼童，引發新竹大批家長恐慌。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹市某國小體操社團林姓指導老師涉嫌利用寒暑假開設營隊機會，性侵多名未滿14歲幼童，外傳有未滿6歲幼童受害，但未獲證實。檢警5日拘提林男到案，在他手機發現大量幼童親密照，他否認性侵，訊後認定有反覆實施加重強制性交、猥褻未成年人及串證之虞聲請羈押禁見，昨獲法院裁准。

林姓男子不僅擔任國小社團老師，也是幼兒體操C級教練和兒童體操指導員，常利用寒暑假開班授課，課程經常爆滿；不過，有學生上課後，向家長反映林有不當肢體接觸，事件才曝光。

新竹市社會處接獲1名孩童受害，已派社工協助陪同偵訊，輔導孩童及其家長走出創傷。

新竹地檢署婦幼專組5日指揮警方持搜索票，到林男租屋處搜索，查扣到手機3支、平板1台、筆電1台等證物，並在手機中發現大量幼童親密照。檢警除將他拘提，同時傳訊7名證人到案。

檢警偵訊時，林男否認性侵，但多名家長指控，林男上課時會貼近幼童，檢警根據查扣證據比對，認為他涉嫌在今年寒暑假間性侵多名幼童，為防林男再犯，訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

新竹縣教育局表示，林男在竹北市1家補習班任教，已要求該補習班暫停林的教學，將清查是否在轄內其他學校、補習班授課；依據短期補習班不適任人員認定通報資訊蒐集及查詢處理利用辦法，針對林啟動不適任人員認定委員會，輕則可裁罰1到4年不得任教，最重為終身不得任教。

性侵 新竹 補習

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