快訊

出包原因曝光…上萬國軍領「雙倍薪資」 中華郵政道歉

台北羽賽／男單4強內戰！周天成遭擊落 戚又仁將與林俊易爭冠拚紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹知名兒童體操老師涉猥褻性侵幼童 擔心串證、再犯猥褻幼童遭收押

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹某知名國立大學出身的林姓兒童體操男老師，涉嫌在寒暑假期間開設營隊課程，藉機猥褻性侵多名未滿14歲的幼童，雖林男否認犯行，但檢方訊問後認為他有反覆實施加重強制性交、猥褻及串證之虞，今下午經法官裁定羈押禁見獲准。

檢警查出，林姓男老師涉嫌在去年至今年寒暑假期間，猥褻性侵多名未成年幼童，受害者甚至未滿14歲，前天由新竹縣警察局婦幼隊持搜索票到林男租屋處上門搜索，查扣多台林男使用的3C產品，同時傳訊7名證人到案。

檢方指出，林男有反覆實施加重強制性交、猥褻未滿14歲未成年人等罪及勾串證人之虞，昨晚先將他聲押，今天下午召開羈押庭，法官同樣認為林男有再犯之虞，若一旦交保，林男同樣能繼續上課接觸幼童，因此裁定羈押。

林男不僅擔任新竹市某國小體操社團老師，還在寒暑假期間開班授課，並在多家補習機構任教，除了教授體操課，還在竹北知名夏令營擔任老師，陪年幼的幼童戲水、打泥巴仗，但卻對幼童做出猥褻行為，遭孩子返家後告訴家長，事件才因此曝光。

因林男曾在多家機構、學校任教，且其在新竹頗為知名，讓不少新竹家長感到震驚，林男曾任教的補習班事發後紛紛出來切割，強調林男早已沒有在校擔任老師，而其中一家竹北的機構雖然林男仍在任教中，但事發後已緊急停課、解聘林男，同時對外聲明強調配合檢警及社會處調查。

新竹知名兒童體操老師涉嫌性侵多名幼童，引發新竹大批家長恐慌。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹知名兒童體操老師涉嫌性侵多名幼童，引發新竹大批家長恐慌。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹 猥褻 補習 警察

延伸閱讀

新竹小草「自備糧草」集結 明號召5輛遊覽車北上聲援阿北

手機裡存大量幼童照 知名國立大學畢業兒童體操老師涉性侵遭收押

新竹家長恐慌...某國立大學畢業的體操老師涉性侵多名幼童 已遭羈押

柯媽遭辱「地方媽媽之恥」家門還被放炮 新竹警方介入中年婦到案

相關新聞

手機裡存大量幼童照 知名國立大學畢業兒童體操老師涉性侵遭收押

新竹一名國立大學出身的林姓兒童體操老師在新竹縣市多家補習班及學校開課，卻涉嫌性侵多名未滿14歲的幼童，檢警疑在他3支手機...

新竹家長恐慌...某國立大學畢業的體操老師涉性侵多名幼童 已遭羈押

新竹一名國立大學出身的林姓兒童體操老師在多家學校開課，遭指控利用上課機會，接觸並性侵多名男女幼童，年紀最小甚至才6歲，新...

新竹知名兒童體操老師涉猥褻性侵幼童 擔心串證、再犯猥褻幼童遭收押

新竹某知名國立大學出身的林姓兒童體操男老師，涉嫌在寒暑假期間開設營隊課程，藉機猥褻性侵多名未滿14歲的幼童，雖林男否認犯...

天主教堂辦公室伸鹹豬手 神父酒後強吻又摸女信徒遭判刑

菲律賓籍天主教堂馬姓神父去年在教堂辦公室強吻女信徒還伸手撫摸部，事後雖不斷向受害女信徒道歉，新北地院認為他未能謹守身為神...

羽球教練被控性侵國中生判賠90萬 他哭窮無力負擔被法官打臉

嘉義市某國中羽球社男教練4年多前帶男球員到校外練球「一對一教學」，涉對學生打手槍、口交，家長提國賠，校方已先給付賠償金9...

拐教會3男童吃他「臭臭香腸」台中戀童男二審仍判8年10月

台中翁姓男子上教會佯稱幫忙照顧3名男童，帶回家過夜卻對他們口交、性交及打手槍，直到教會老師發現異狀追問才曝光，男童直言翁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。