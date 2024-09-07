新竹知名兒童體操老師涉猥褻性侵幼童 擔心串證、再犯猥褻幼童遭收押

新竹某知名國立大學出身的林姓兒童體操男老師，涉嫌在寒暑假期間開設營隊課程，藉機猥褻性侵多名未滿14歲的幼童，雖林男否認犯行，但檢方訊問後認為他有反覆實施加重強制性交、猥褻及串證之虞，今下午經法官裁定羈押禁見獲准。

檢警查出，林姓男老師涉嫌在去年至今年寒暑假期間，猥褻性侵多名未成年幼童，受害者甚至未滿14歲，前天由新竹縣警察局婦幼隊持搜索票到林男租屋處上門搜索，查扣多台林男使用的3C產品，同時傳訊7名證人到案。

檢方指出，林男有反覆實施加重強制性交、猥褻未滿14歲未成年人等罪及勾串證人之虞，昨晚先將他聲押，今天下午召開羈押庭，法官同樣認為林男有再犯之虞，若一旦交保，林男同樣能繼續上課接觸幼童，因此裁定羈押。

林男不僅擔任新竹市某國小體操社團老師，還在寒暑假期間開班授課，並在多家補習機構任教，除了教授體操課，還在竹北知名夏令營擔任老師，陪年幼的幼童戲水、打泥巴仗，但卻對幼童做出猥褻行為，遭孩子返家後告訴家長，事件才因此曝光。