手機裡存大量幼童照 知名國立大學畢業兒童體操老師涉性侵遭收押

新竹一名國立大學出身的林姓兒童體操老師在新竹縣市多家補習班及學校開課，卻涉嫌性侵多名未滿14歲的幼童，檢警疑在他3支手機內查扣到大量幼童照片，認為他有反覆施加強制性交、猥褻之虞，已由新竹地方法院在今天下午將他裁定羈押禁見。

新竹地檢署查出，林姓男老師涉嫌在去年及今年寒暑假期間，猥褻性侵多名未成年幼童，且受害者甚至都未滿14歲，新竹地檢署婦幼專組9月5日指揮新竹縣警察局婦幼隊持搜索票到林男租屋處搜索，查扣到手機3支、平板1台、筆電1台等證物，除將他拘提，同時傳訊7名證人到案。昨晚將林男聲押，今天下午經法官裁定羈押禁見獲准。

據了解，林男在新竹地區十分知名，不僅是知名國立大學啦啦隊成員，還在多家兒童機構、學校開班授課，卻涉嫌利用指導幼童的機會進行猥褻，侵犯幼童私密處，新竹縣市政府都接獲通報，正在釐清林男有在哪些學校授課，協助輔導受害幼童。

新竹縣府教育局表示，林男在竹北一家補習班任教，教育局獲報後已要求補習班暫停其教學，並清查林男於轄內學校、補習班授課狀況，同時依據短期補習班不適任人員認定通報資訊蒐集及查詢處理利用辦法，可啟動不適任人員認定委員會，一旦認定即會進系統，無法在學校任教，依情節可裁罰1到4年不得任教，最重為終身不得任教。