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賀軍翔被控招待所性侵女子 罪證不足北檢不起訴

中央社／ 台北6日電

藝人賀軍翔被一名招待所女荷官指控性侵，北檢調查，認為罪證不足，不起訴處分。記者林伯東攝影／報系資料照
藝人賀軍翔被一名招待所女荷官指控性侵，北檢調查，認為罪證不足，不起訴處分。記者林伯東攝影／報系資料照

藝人賀軍翔被一名招待所女荷官指控性侵，賀軍翔當時透過律師表示，未跟任何第3人有踰矩行為。北檢調查，發現賀軍翔當晚未與女子肢體接觸，罪證不足，將賀軍翔不起訴處分。

北市松山警分局接獲報案，指賀軍翔今年1月間在台北市松山區某招待所內涉嫌性侵女荷官。檢警認為有保全證據必要，今年5月間搜索賀軍翔住處，查扣手機等證物，並於7月間傳喚賀軍翔說明，訊後請回。

賀軍翔當時透過律師提出聲明，強調自己並未跟任何第3人有踰矩行為。

檢察官調查後認為，依證人證述未見賀軍翔與女子有肢體接觸，且女子的指訴與證人的證述顯有歧異，經搜索復查無相關監視影畫面可佐證。

檢察官檢視扣案賀軍翔手機與當晚在場友人的對話紀錄，賀軍翔當晚確實醉倒在招待所內，對話內容及語氣無異常，賀軍翔顯然對本案情節毫無所認知；再相關物證經檢驗尚未檢出男性Y染色體DNA-STR型別，故本案尚無積極證據可認賀軍翔涉犯妨害性自主罪嫌，因此將他不起訴處分。

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北市 律師 性侵 賀軍翔

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