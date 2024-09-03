快訊

北檢外挺柯和四叉貓爆衝突 「小草」疑因網路霸凌墜樓…四叉貓發聲了

才赴北檢聲援…柯文哲支持者從大樓墜落 民眾黨證實：遭受言語霸凌公審

神隱4年突公開懷孕喜訊 愷樂開通Threads再發文…洩真實心聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

仙人跳詐千萬和解金 「雞排妹御用律師」砸872萬調解仍判6年

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

曾多次擔任網紅雞排妹（本名鄭采勻）委任律師的王啓任，與應召站業者徐智威以仙人跳手法坑殺43名嫖客，王又以律師名義詐取117萬元，估不法獲利達1254萬元，高雄地院審理後，今依發起犯罪組織罪、共同犯詐欺罪，判王啓任6年、徐智威7年6月。可上訴。

王啓任是執業律師，卻與應召站業者合謀仙人跳，雄檢當時痛斥王「違背律師保障人權、實現社會正義及促進民主法治使命，與徐男、張男合組詐欺集團，以法律專業對被害人施壓和解，手段惡劣」，將王移付懲戒，律師懲戒委員會審理後，決議停止王啓任律師職務。

檢警查出，徐智威曾誘騙兩少女下海，還教少女留下嫖客使用過的保險套、衛生紙設計「仙人跳」，以嫖客和未成年少女發生性關係撈錢，徐當時被依恐嚇取財、違反兒少性剝削防制條例等罪，判刑6年。

徐男羈押獲釋後，2021年10月認識王啓任，雙方談妥合作模式，王要求徐應找「未成年」少女下海，才好簽立和解書，但徐堅持不能找未成年，最後雙方決定以假證件方式，假冒下海女子是「未成年」。

徐男便由應召站人員接洽嫖客，假裝是「未成年」少女下海，吸引特殊偏好的嫖客上門，完成交易後，徐男再與應召站成員假裝成少女的「父母」，出面逼嫖客和解，和解事宜則由王啓任負責接洽。

嫖客擔心曝光，乖乖答應與徐男和解，談論和解事宜時，王啓任還會跟被害人分析利弊，軟硬兼施，最後持假父母授權的委任書簽名，事成之後，王可分得和解金5成，其餘和解金則由徐男同夥朋分。

討到和解金後，王啓任還會要求被害嫖客支付律師費，指協助處理和解事宜也要付錢，前後有多人付出委任費，詐得117萬元雄檢偵辦後，依組織犯罪條例、共同詐欺取財等罪，起訴王啓任、徐男等11人。

高雄地院審理時，王啓任與多數被害人達成和解，調解金額達872萬元，並陸續依約給付，但法官認為王啓任與徐智威共謀整起犯行，兩人仍依發起犯罪組織罪、共同犯詐欺罪判刑6年、7年6月，其餘涉案9名同夥則判5月至4年6月不等徒刑。可上訴。

律師王啓任（右）涉案後，到高雄地方法院出庭，最後與被害人陸續達成調解，但仍被判刑6年。本報資料照片
律師王啓任（右）涉案後，到高雄地方法院出庭，最後與被害人陸續達成調解，但仍被判刑6年。本報資料照片

律師 應召站 詐欺

延伸閱讀

花蓮戶政人員協助奔走 15歲收養少女恢復原民身分

最棒開學禮！等了15年 戶政奔走助收養少女取得原民身分

開學不見人！高雄13歲少女失聯7天 家屬急PO尋人啟事

約會遇惡人…台中國中少女收血腥影片「要詐1萬」 向警求救

相關新聞

仙人跳詐千萬和解金 「雞排妹御用律師」砸872萬調解仍判6年

曾多次擔任網紅雞排妹（本名鄭采勻）委任律師的王啓任，與應召站業者徐智威以仙人跳手法坑殺43名嫖客，王又以律師名義詐取11...

男精蟲充腦衝她家 對心儀女友人強擁摸下體

許姓男子去年12月間某日，得知心儀的女性友人深夜獨自在家於是上門拜訪，兩人聊了好一陣後，許男精蟲充腦，完全不顧友人反抗，...

男稱每月60萬包養女高中生！改單次性交易 騙炮下場曝光

青少年入世未深，記得保護自己！

人妻背痛突遭脫內衣控「摸乳偷拍」 推拿師到案一概否認還是慘了

高雄市一名已婚女子在網路貼文指因長時間背痛，今年5月到前鎮區一家傳統整復推拿診所按摩，男推拿師稱需噴油深層按摩才有療效，...

NONO涉性侵7罪全否認 2被害女畫「住家樓中樓格局」正確率極高

藝人NONO陳宣裕被控性侵、猥褻6名女子，士林地方法院今開庭審理一個多小時，其中2名被害女子曾畫出NONO家中的樓中樓格...

烤肉醉倒下面突來一陣暖流醒來褲子被脫...男驚覺被性侵

高雄蔣姓男子約A男等4名好友到他家烤肉，A男因不勝酒力醉倒，迷糊中被攙扶進房間，突然感覺下面「暖暖的」，驚醒後才發現疑遭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。