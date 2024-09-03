仙人跳詐千萬和解金 「雞排妹御用律師」砸872萬調解仍判6年
曾多次擔任網紅雞排妹（本名鄭采勻）委任律師的王啓任，與應召站業者徐智威以仙人跳手法坑殺43名嫖客，王又以律師名義詐取117萬元，估不法獲利達1254萬元，高雄地院審理後，今依發起犯罪組織罪、共同犯詐欺罪，判王啓任6年、徐智威7年6月。可上訴。
王啓任是執業律師，卻與應召站業者合謀仙人跳，雄檢當時痛斥王「違背律師保障人權、實現社會正義及促進民主法治使命，與徐男、張男合組詐欺集團，以法律專業對被害人施壓和解，手段惡劣」，將王移付懲戒，律師懲戒委員會審理後，決議停止王啓任律師職務。
檢警查出，徐智威曾誘騙兩少女下海，還教少女留下嫖客使用過的保險套、衛生紙設計「仙人跳」，以嫖客和未成年少女發生性關係撈錢，徐當時被依恐嚇取財、違反兒少性剝削防制條例等罪，判刑6年。
徐男羈押獲釋後，2021年10月認識王啓任，雙方談妥合作模式，王要求徐應找「未成年」少女下海，才好簽立和解書，但徐堅持不能找未成年，最後雙方決定以假證件方式，假冒下海女子是「未成年」。
徐男便由應召站人員接洽嫖客，假裝是「未成年」少女下海，吸引特殊偏好的嫖客上門，完成交易後，徐男再與應召站成員假裝成少女的「父母」，出面逼嫖客和解，和解事宜則由王啓任負責接洽。
嫖客擔心曝光，乖乖答應與徐男和解，談論和解事宜時，王啓任還會跟被害人分析利弊，軟硬兼施，最後持假父母授權的委任書簽名，事成之後，王可分得和解金5成，其餘和解金則由徐男同夥朋分。
討到和解金後，王啓任還會要求被害嫖客支付律師費，指協助處理和解事宜也要付錢，前後有多人付出委任費，詐得117萬元雄檢偵辦後，依組織犯罪條例、共同詐欺取財等罪，起訴王啓任、徐男等11人。
高雄地院審理時，王啓任與多數被害人達成和解，調解金額達872萬元，並陸續依約給付，但法官認為王啓任與徐智威共謀整起犯行，兩人仍依發起犯罪組織罪、共同犯詐欺罪判刑6年、7年6月，其餘涉案9名同夥則判5月至4年6月不等徒刑。可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言