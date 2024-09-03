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男稱每月60萬包養女高中生！改單次性交易 騙炮下場曝光

香港01／ 田中貴／報導

台中市1名男子透過交友程式認識1名17歲女高中生，稱以每月60萬元要求包養對方，遭拒後提議每次5,000元進行性交易，女生終答應赴約。示意圖／ingimage
台中市1名男子透過交友程式認識1名17歲女高中生，稱以每月60萬元要求包養對方，遭拒後提議每次5,000元進行性交易，女生終答應赴約。示意圖／ingimage
青少年入世未深，記得保護自己！台中市1名男子透過交友程式認識1名17歲女高中生，稱以每月60萬元要求包養對方，遭拒後提議每次5,000元進行性交易，女生終答應赴約。但雙方完事後，男子卻以忘記帶錢為由，沒有如約支付款項，甚至封鎖女生，女生憤而報案。男子「騙炮」後終被捕受審，法官裁定被告用欺詐手段騙取未成年少女和他進行性交易，判處入獄18個月。

被告開價每月60萬包養

判決書指出，2023年12月，曾姓男被告使用交友程式「Heymandi」認識17歲女生，雙方展開對話後，曾男獲悉女生缺錢，開價每月60萬元來包養她，甚至誇口「包過3個，都是固定的，前3個也都是學生」，但女生聞言拒絕，曾男便唆使她進行單次援交，每次5,000元，最終哄得女生同意。

2人前往汽車旅館發生關係，曾男完事後竟假裝忘記帶錢，當時為了安撫女生，他訛稱將是次援交金額提升到2萬新台幣（約5,100港元），約定翌日在台中市1間便利店當面付錢。

女生遭走數怒提告

女生依約到約定地點等候，但曾男未有現身，甚至將她封鎖了。女生知道自己遇到騙炮賤男，憤怒地向台中市警方報案，其後曾男被捕。

案件在台中地院審理，曾男承認和女生進行性交易，但他辯稱因不滿女生服務，所以才拒絕付款。辯方律師更辯稱，女生其實在交友網站尋求賣淫機會。

被告罪成判刑18個月

法官經審理後，認為即使曾男不滿意是單次性交易，應該立即反映和重新討論交易款項，但他假裝提高金額，而且未有依約付錢，甚至封鎖女生，和常見的性交易模式不同，相信被告沒有打算付錢。

法官也不相信是女生主動提出賣淫，根據2人的對話記錄，其實是被告不斷慫恿女生才促成是次交易，相反女生一直心存疑慮和猶豫，裁定被告利用女生入世未深和有金錢需求，引誘女生進行性交易，之後沒有付款，「引誘及以詐術使少年為有對價之性交罪」成立，判刑18個月，案件可以上訴。

（綜合）

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文章授權轉載自《香港01》

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