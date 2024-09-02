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人妻背痛突遭脫內衣控「摸乳偷拍」 推拿師到案一概否認還是慘了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名已婚女子在網路貼文指因長時間背痛，今年5月到前鎮區一家傳統整復推拿診所按摩，男推拿師稱需噴油深層按摩才有療效，後將她的內衣掀至鎖骨，又直接脫衣按摩、揉捏乳房，正當她害怕時，突看到有鏡頭偷拍她，事後報警控訴推拿師涉性騷；警方指，已約談莊姓推拿師到案。據了解，莊一概否認犯行，警詢後被依強制猥褻等罪送辦。

一名已婚的女子在網路社群Dcard貼文，指因長期受背痛所苦，因此查了一間位於前鎮區的傳統整復推拿診所，看評價都是好評，因此想說去試看看。

女子指出，剛開始師父叫她趴著按摩床，按壓背部約7、8分鐘後，說是前胸導致，問她腋下能不能按，她心想隔著衣服應該還好，後師傅又說這樣沒辦法按深層，要改善很難。

當時她心裡覺得變扭，曾懷疑這樣治療是否正確，但師父說其他女患者都是這個狀況，並指他老婆胸部有多顆纖維瘤也是這樣按壓才治療好，因此讓師傅隔衣按胸。

後師傅又指，要噴油才能推開，在她無預警下，直接將她的上衣和裡面小可愛內外兩件都掀至鎖骨位置，很順手揉捏她的胸部，揉捏乳頭及乳房，當下她整個人僵硬，反應不過來，只覺得師父手勢非常熟練，還叫她不用害怕，後來竟順手將她的上衣和內衣都脫掉，讓她上半身裸空。

女子指出，正她緊張之際，突看見右方桌子上有顆攝影鏡頭照著我，心裡更加不安，回家後告知家人及丈夫，才驚覺自己被性騷擾；女子在文末並詢問「不知是否有其他受害者」。

轄區前鎮警分局警方指出，有關民眾於Dcard社群貼文遭推拿師性騷擾一案，事發於5月13日晚間7時許，被害女子已於5月14日報案。

警方表示，後曾至莊姓推拿師的診所蒐證，但攝影鏡頭沒有插電，也無記憶卡，鏡頭只對準牆壁，莊男於6月19日到案說明後，對於被害人指控均一概否認；警詢後，於7月15日依涉強制猥褻、妨害性隱私及不實性影像等罪嫌將全案移送高雄地檢署偵辦。

高雄一名已婚女子指控推拿師按摩時掀衣摸乳還偷拍，警約談推拿師，他卻一概否認。（示意圖）／取自ingimage
高雄一名已婚女子指控推拿師按摩時掀衣摸乳還偷拍，警約談推拿師，他卻一概否認。（示意圖）／取自ingimage

性騷擾 按摩

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