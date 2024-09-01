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來台觀光賣淫「一條龍」 跨國集團仲介、招攬…13外籍女客被逮

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市平鎮警方近日接獲業者利用網路論壇刊登色情廣告宣傳，循線在平鎮工業一路、南豐路，查獲26歲Tha tssndee及30歲Aumkum兩名泰籍女子持觀光護照來台賣淫，當場查獲保險套等證物，警方今天表示，近2個月來查獲跨國集團招攬泰籍、越南籍女子持觀光簽證來台從事色情性交易共13人，訊後已移請桃園市專勤隊收容後遣返。

平鎮警方表示，為淨化社會風氣，警方7、8月執行靖黃專案，掃蕩轄區躲藏社區公寓大樓養生會館、色情工作室賣淫女子，分別在平鎮區中原路查獲張女與李姓嫖客色情交易及帶回謝姓應名站2人，另根據網路論壇及社群軟體廣告，警方查獲泰籍女子Duangnap賣淫，亦在平東路一公寓查獲泰籍女子Natt從事色情交易，外籍女子均坦承持觀光護照來台工作或探親名義入境後從事色情交易賺錢。

警方發現外籍女子是被跨國集團招攬外籍女子持觀光簽證來台，直接入住旅館或公寓，利用社群軟體或網路論壇大肆宣傳，「一條龍」模式從事色情性交易，警方這段期間「掃黃」，共查獲妨害風化案30件、38人，其中泰籍女子11人及越籍女子2人，另本國籍男女25人，分別依社維法罪嫌裁罰，外籍女子訊後移送桃園專勤隊辦理收容遣返。

平鎮警方執行靖黃專案查獲妨害風化30案件38人，13名外籍女子持觀光護照來台賣淫。圖／警方提供
平鎮警方執行靖黃專案查獲妨害風化30案件38人，13名外籍女子持觀光護照來台賣淫。圖／警方提供
平鎮警方執行靖黃專案查獲妨害風化30案件38人，13名外籍女子持觀光護照來台賣淫。圖／警方提供
平鎮警方執行靖黃專案查獲妨害風化30案件38人，13名外籍女子持觀光護照來台賣淫。圖／警方提供
平鎮警方執行靖黃專案查獲妨害風化30案件38人，13名外籍女子持觀光護照來台賣淫。圖／警方提供
平鎮警方執行靖黃專案查獲妨害風化30案件38人，13名外籍女子持觀光護照來台賣淫。圖／警方提供
平鎮警方執行靖黃專案查獲妨害風化30案件38人，13名外籍女子持觀光護照來台賣淫。圖／警方提供
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