兒少剝削案嚴重...深入暗網追查性影像外流案 北市婦幼警察隊同仁獲表揚

創意私房案引發各界對兒少性剝削議題的關注，iWIN網路內容防護機構昨舉行年會，年會上揭露去年共有超過3千件申訴案，其中與色情有關的就超過一半；年會也特別感謝警政、社政與網路平台密切合作，協助維持兒少網路安全。其中iWIN特別表揚臺北市政府警察局婦幼警察隊現任分隊長戴志和，以及前小隊長趙錦龍對於網路安全案件的協助與貢獻，並頒發獎座致上謝意。

iWIN年會揭露，去年共有3007件申訴案，其中「色情」（性活動、性暗示、裸露）以及「性影像外流」兩種類型，加總就超過一半，並希望受害者主動向該機構尋求協助，通知網路平台下架內容。

現年29歲的戴志和從警6年，在婦幼隊服務1年半，他今接受本報訪問時說：「對於獲得獎座感到榮耀，能在執行本份的工作時，為社會上兒少犯罪的防制盡一份力，是這個工作最大動力。」

戴志和說，收到通報案件後，會從三個面向著手：第一是初步檢視有無觸犯法令，例如「兒童及少年性剝削防制條例」；第二會調查是否有被害人？是否能知悉身分、國籍或年齡；最後是追查行為人使用帳號網路足跡、慣用習癖，並從資通面、金流面，查緝使用者真實身分。

追查案件有哪些挑戰？戴志和說，最大挑戰是境外的查緝困境，「不論是境外網站或是境外IP，部分網站或手機軟體營運商，對於偵查單位調取資料設定嚴格流程或不提供資料，也造成使用者資料取得不易」。

另一位獲獎者是現已轉任捷運警察隊小隊長的趙錦龍，他感謝婦幼隊長官及刑事警察局電偵大隊莊明雄隊長的支持，以及臺北地檢署的指揮指導。

趙錦龍表示，性影像追查的困難，在於各平台資料的調閱，如果平台不提供資料，會回歸到原始偵辦方式，混入其內試圖獲得資訊。他回憶，「一次在洋蔥暗網辦個案件，都沒辦法找了，只好從照片抽絲剝繭，從一張獎狀先獲得被害人資料，再慢慢延伸破案，偵辦很吃經驗和大膽假設與小心求證」。

他說，當時滲入色情網站的經費，經歷一番波折，還好在各承辦單位的努力下突破，「但問題來了，送檢驗的資料回來要有存放的工具(隨身硬碟)提供，要知道這網站都4T、5T，只好先自費買，這很基礎，說起來會覺得很好笑」。

針對網路上的兒少性剝削案件，戴志和則說，因手機網路發展快速，交友、通訊軟體盛行，導致許多兒少在性剝削危險辨識力不足、誘拐手法多變及網路情感依附下，易發生有拍攝並傳送性影像情事，產生性影像外流風險。