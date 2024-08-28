新北男於男公廁偷拍 竟掰手機「滑壘」

新北市一名許姓男子於今年7月4日上午11點20分，在板橋區仁愛公園男性公廁內，涉嫌以手機偷錄隔壁廁所男子的私密處，不料許男犯行被發現後，竟辯稱手機是「不小心滑到隔壁男廁，且剛好開到錄影模式」，但辯詞未獲採信。新北地檢署依刑法無故攝錄性影像未遂罪將許男起訴。

檢警調查，當被害人與許男先後進入男廁中的隔間廁所，不久許男便將手機開啟錄影功能，越過廁所下方的隔間板，試圖偷錄被害人如廁畫面。但因許男動作實在太明顯，馬上就遭被害人發現，一腳踩住許男手機，跑出男廁質問許男，當場人贓俱獲。