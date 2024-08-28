快訊

避免混淆 柯文哲明記者會聚焦政治獻金案不談京華城

百里侯熱身／李四川是新北必勝人選？選舉經驗藍最擔憂

爛帳就算燒不到柯文哲 撇清京華城圖利案恐不易

聽新聞
test
0:00 / 0:00

狼醫性侵女病患遭訴 北醫附醫祭出防狼5項懲戒曝光

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導

北醫學大學附設醫院一名林姓麻醉科醫師對昏迷女病患性侵遭起訴，女患者訴訟期間飽受壓力，8月初曾輕生，遺書中指出自己被當犯人對待。對此，北醫附醫回應，已經對當事醫師予以記過及停權等懲處，並祭出五項懲戒。不過該名醫師，仍在北醫附醫任職。

北醫附醫針對此案說明，在接獲申訴人反映遭性騷擾後，隨即展開調查，經人評會決議，對當事醫師予以記過及停權，並要求完成性別平等相關教育訓練。後因申訴人另有陳述，院內依法通報，全案已進入司法程序，全力配合司法調查，並依調查結果，由人評會進行相關處置。

對於此次事件，北醫附醫深感遺憾，同時積極強化病人就醫安全，持續在工作環境、內部文化等多面向加強性平文化宣導，致力打造兩性平等及民眾安心的就醫環境。

經111年12月人評會決議，對當事醫師處以懲戒，記大過1次、暫停臨床業務3個月、解任其主管職且一年內不得擔任本院主管職、一年內不得擔任本院臨床教學相關職務、半年內完成性別平等相關教育訓練。同時，北醫附醫已對當事醫師進行職務調整，包括當事醫師不得在檢查單位服務，迄今未接獲異常通報。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

北醫附醫回應，已經對當事醫師予以記過及停權等懲處，並祭出五項懲戒。圖／聯合報系資料照
北醫附醫回應，已經對當事醫師予以記過及停權等懲處，並祭出五項懲戒。圖／聯合報系資料照

北醫 教育訓練 醫師

延伸閱讀

麻醉醫趁病患昏迷疑用手性侵 女患者難受壓力服藥輕生

要少女穿露臀鏤空裝外拍 她配合躺下卻遭2度性侵

女網紅酒店直播與3男子性交…稱被脅迫怒告性侵 因「大喊6字」敗訴

印度16歲少女深夜坐巴士 遭司機等5男性侵！後續心酸惹公憤

相關新聞

新竹狼父戳肛門親奶猥褻2幼女 罔顧人倫仍獲緩刑

新竹市一名陳姓男子多次在租屋處內猥褻年僅約6歲及3歲的女兒，對姐妹花的胸部又親又摸，還會手指隔褲戳肛門，不過犯案後經法官...

狼醫性侵女病患遭訴 北醫附醫祭出防狼5項懲戒曝光

台北醫學大學附設醫院一名林姓麻醉科醫師對昏迷女病患性侵遭起訴，女患者訴訟期間飽受壓力，8月初曾輕生，遺書中指出自己被當犯...

麻醉醫趁病患昏迷疑用手性侵 女患者難受壓力服藥輕生

台北醫學大學附設醫院爆醫師疑似性侵女病患，林姓麻醉科醫師趁患者在恢復室意識模糊時，搓揉私處並以手指侵入陰道。女子後續在訴...

控黃健瑋涉乘機性交 女子挨告妨害名譽不起訴

去年掀起#Metoo風波，一名女子Mia指控，演員黃健瑋於2006年間，涉嫌對她乘機性交，黃健瑋對此提告Mia涉嫌妨害名...

15歲少女口罩遮眼遭偷拍裸露性影像 色狼3罪嫌起訴

李姓男子2022年間，涉嫌約15歲的女網友到家裡發生性行為，趁少女用口罩遮住眼睛時，拿手機偷拍少女身體和兩人性行為影像，...

強盜性侵關10年半 台中色大叔出監掏鳥擾3女判7月

台中市何姓男子曾犯強盜性侵案，遭判刑10年6月確定，何在2018年出監仍持續犯行，去年8月間陸續在台中東區、豐原，涉嫌對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。