狼醫性侵女病患遭訴 北醫附醫祭出防狼5項懲戒曝光

台北醫學大學附設醫院一名林姓麻醉科醫師對昏迷女病患性侵遭起訴，女患者訴訟期間飽受壓力，8月初曾輕生，遺書中指出自己被當犯人對待。對此，北醫附醫回應，已經對當事醫師予以記過及停權等懲處，並祭出五項懲戒。不過該名醫師，仍在北醫附醫任職。

北醫附醫針對此案說明，在接獲申訴人反映遭性騷擾後，隨即展開調查，經人評會決議，對當事醫師予以記過及停權，並要求完成性別平等相關教育訓練。後因申訴人另有陳述，院內依法通報，全案已進入司法程序，全力配合司法調查，並依調查結果，由人評會進行相關處置。

對於此次事件，北醫附醫深感遺憾，同時積極強化病人就醫安全，持續在工作環境、內部文化等多面向加強性平文化宣導，致力打造兩性平等及民眾安心的就醫環境。

經111年12月人評會決議，對當事醫師處以懲戒，記大過1次、暫停臨床業務3個月、解任其主管職且一年內不得擔任本院主管職、一年內不得擔任本院臨床教學相關職務、半年內完成性別平等相關教育訓練。同時，北醫附醫已對當事醫師進行職務調整，包括當事醫師不得在檢查單位服務，迄今未接獲異常通報。

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