麻醉醫趁病患昏迷疑用手性侵 女患者難受壓力服藥輕生

台北醫學大學附設醫院爆麻醉科醫師疑性侵女病患，林姓麻醉科醫師趁患者在恢復室意識模糊時，掀開被子，搓揉女患者私處，以手指侵入陰道。女子後續在訴訟過程中，飽受壓力，一度輕生留下遺書，指出不想再面對不堪的一切。對此，北醫附醫回應，已對當事醫師予以記過及停權等懲處，院內全力配合司法調查。

據媒體報導，北醫附醫該起性侵事件，發生於2022年11月25日，該名女患者當時接受麻醉，並在恢復室等待甦醒，她指出當時她的意識雖然模糊，但感覺到有人觸摸下體，用力睜開眼睛查看異狀，發現林姓麻醉科醫師就站床邊，感到驚恐害怕。

事發後女病患事後向院方檢舉並提告，林姓麻醉科醫師一度坦承犯行，並同意賠償。女病患認為林姓麻醉科醫師有悔意，加上不想面對冗長耗時的訴訟程序，決定先以調解方式處理，卻沒想到林姓麻醉科醫師委任的江姓律師與女病患的委任律師協商時，改口主張沒有猥褻性侵。

事件發展變成被告者對女病患提出恐嚇取財告訴，江姓律師在妨害性自主案件審理開庭時，不斷對女病患提出羞辱式的詰問。當事人不堪精神壓力，今年8月4日凌晨選擇輕生，在家服用大量藥物，所幸被家人及時發現，報警送醫挽回一命。但甦醒後情緒激動，崩潰大哭，不想再面對不堪的一切。

女病患在輕生前留下遺言，提及：「729出庭後，我的身心非常痛苦，彷彿又回到最初發生的時候。漫長的訴訟是必然的，狼醫的否認也是預料中的事，那天江律師的提問讓我覺得自己是個犯人，冒犯我隱私的部分難以釋懷，我沒辦法這樣生活下去。」

台北醫學大學附設醫院今發出聲明指出，院內接獲申訴人反映遭性騷擾後，隨即展開調查，經人評會決議，對當事醫師予以記過及停權等懲處，並要求完成性別平等相關教育訓練。後因申訴人另有陳述，院內已依法通報，全案已進入司法程序，將全力配合司法調查，並依調查結果，由人評會進行相關處置。

北醫附醫指出，對於此次事件深感遺憾，同時積極強化病人就醫安全，持續在工作環境、內部文化等多面向加強性平文化宣導，致力打造兩性平等及民眾安心的就醫環境。

台灣麻醉醫學會前理事長謝宜哲表示，對此案不清楚，但醫療院所的看診流程一定要有護理師跟診，不論是看診或對話，如果沒有護理師跟診，可能會發生性騷擾糾紛。

醫院許多地方都設有攝影機，但手術後的恢復室為了保護病患隱私，並沒有攝影設備。謝宜哲說，恢復室是由一位護理師負責二位病患，若有異狀才會通知醫師，但進行體檢、理學檢查，護理師一定會在旁協助。

不過，手術後的恢復室有簾子隔著，導致護理師沒有即時注意到狀況，而該醫師的行為已經觸法。謝宜哲表示，醫師要自律，民眾也要多注意醫院的護病比，可要求護理師協助陪伴每個看診流程。

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