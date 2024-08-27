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強盜性侵關10年半 台中色大叔出監掏鳥擾3女判7月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市何姓男子曾犯強盜性侵案，遭判刑10年6月確定，何在2018年出監仍持續犯行，去年8月間陸續在台中東區、豐原，涉嫌對在停車場取車的女子掏出生殖器、尾隨女子機車播放A片玩下體，還問「幫我口交」，以及騷擾高中女生要求「給妳3000、幫我打」，一審認定何是累犯，判刑7月，可易科。

判決指出，何姓男子（52歲）曾犯強盜性侵案件，判刑10年6月，2018年出監後，又在2019年、2022年間涉犯妨害自由、性騷擾等案件，分別被判刑6月、4月確定。

何在前年底執行完畢後，仍未悔改，先在去年8月中旬時，在豐原區看到一名穿高中制服的少女正在等公車，何男騎機車經過後，攀談少女，接著要求「給妳3000元、幫我打手槍」、「跟我回家」等語，少女明確拒絕後，何騎機車離開現場，少女報警。

去年8月底時，何男在東區一處停車場，趁一名女子取車時，在女子駕駛座窗外，掏出下體對著女子「打手槍（自慰）」，嚇得女子逃離求助。

同日深夜11時許，何又騎機車在東區尾隨另名女子到旱溪街巷口時，向女子搭訕「妳穿得這麼性感在路上哦」、「跟妳交易好不好」、「請妳幫我口交好不好」，過程中，何的機車手機支架上播放著色情影片，何還不斷用手揉捏自己的下體，女子也嚇壞報警。

警方循線將何男查緝到案，依違反兒少法、公然猥褻、播放猥褻影像罪送辦，但何在台中地院審理時，否認涉案，辯稱，他有勃起功能障礙、包莖，尿尿要將包皮翻出，而非做猥褻動作。

不過法官勘驗相關監視器、證人證詞、何男的診斷證明後，不採信何男說詞，認為何男為滿足性欲而犯行，與自己有無性功能障礙無關，加上何是累犯，依公然猥褻等3罪，分別判處4月、5月、8月徒刑，應執行7月，可易科，仍可上訴。

台中市何姓男子曾犯下多起強盜性侵、性騷案件，去年間連續猥褻3名女子，其中一女是高中生，一審認定是累犯重判。示意圖／取自Ingimage
台中市何姓男子曾犯下多起強盜性侵、性騷案件，去年間連續猥褻3名女子，其中一女是高中生，一審認定是累犯重判。示意圖／取自Ingimage

停車場 性侵 性騷擾 東區 猥褻

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