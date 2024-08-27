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15歲女欠8000元電話費！28歲碩男付錢誘性交 3度上床拍片下場慘了

香港01／ 田中貴／報導

被告稱可代繳費用作利誘，藉以利誘要求和女生發生性關係，女生表示同意，他們總共3次發生關係。圖／ingimage
被告稱可代繳費用作利誘，藉以利誘要求和女生發生性關係，女生表示同意，他們總共3次發生關係。圖／ingimage
青少年記得要保護自己，避免被人有機可乘！高雄1名28歲、擁有碩士學歷的地產經紀（房屋仲介／代理）在交友軟體認識1名15歲女生，交談期間得知女生積欠約7,000至8,000元電話費，願意為她代繳費用，以利誘她發生性關係，雙方總共3次性交，其間地產經紀更拍下淫片，其後女生自行到警局報案。案件經法庭審理後，裁定男被告違反《兒童及少年性剝削防制條例》，判處入獄2年10個月。

代繳欠款要求女生性交

根據判決書，涉案王姓男子案發時28歲，碩士畢業後從事房屋仲介行業，案發前使用交友軟件認識了15歲受害人，女生透露需要支付一筆7,000至8,000元電話費，王男遂於2022年11月表示可代繳欠款，藉以利誘要求和女生發生性關係，女生表示同意。

手機拍攝親熱過程

同月他們在酒店發生關係，完事後王男遵守承諾付錢。數天後，王男以支付5,000元作利誘，將女生帶到汽車旅館再次性交，其間更用手機拍下親熱過程。到了2023年1月，王男再將女生帶到汽車旅館重複以上行為。

女生事後到警局報警提告，案件再由檢察官偵查起訴，執法人員拘捕王男後，從其手機檢獲到4段不雅影片和對話紀錄截圖等證據。

法官斥被告明知女生未滿16歲

被告在審訊時坦白一切，法官認為王男手持手機拍攝，角度並非放在床邊或是房間其他隱蔽位置，受害人應該見到王男正在拍攝，相信並不屬於偷拍。但法官指被告有一定的教育程度及工作經驗，具備相當社會閱歷，明知女生未滿16歲，身心和人格仍在發展階段，對於兩性關係和身體自主的判斷能力均尚未成熟，法官批評被告為了滿足其個人慾望，和女生進行性交易，犯罪動機和手段實不可取，截定違反《兒童及少年性剝削防制條例》，判處監禁2年10個月，全案仍可上訴。

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文章授權轉載自《香港01》

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