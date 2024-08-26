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要少女穿露臀鏤空裝外拍 她配合躺下卻遭2度性侵

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

張姓兼職外拍攝影師約未成年少女拍照，要求少女穿著裸露、綁繩、露臀、鏤空、綁帶黑絲襪衣著，在旅館開拍時，藉口調整姿勢要少女「躺下」拍照後強制性交，台北地院依2個成年人故意對少年犯強制性交罪判張應執行有期徒刑5年6月。可上訴。

張以IG尋找外拍模特兒，2023年5月間結識被害人，2023年6月18日與少女前往某旅館，拍攝過程，張以調整姿勢為由要少女躺下，卻強迫少女性交、口交，少女報案。張坦承與少女外拍、發生性行為，否認妨害性自主，他辯稱與少女是雙方合意性交。

少女偵查中證稱，張叫她躺在床上配合拍照，沒有想到被攝影師侵犯。案發後心情難平復，但不敢跟父母講怕擔心，但隔天去學校，有跟同學、老師講，她不想看到張再去騷擾別的女生。

法官檢視張與少女的通訊紀錄，張案發前主動向少女聯絡，少女表示不拍大尺度的，但可拍女僕裝，張卻提供4張衣著示意照，且都是裸露、綁繩、露臀、鏤空、綁帶黑絲襪風格，雖然少女以自己太胖為由婉拒，張卻一再遊說，加上少女學校老師、同學證詞都不利於張，認定張犯罪。

判決指出，張對未成年少女2次性侵害，致少女學業、生活受影響，事後未能反省，答辯時一再對少女為蕩婦羞辱，犯後態度不佳。

張姓兼職外拍攝影師邀約未成年少女拍照，要求少女穿著裸露、綁繩、露臀、鏤空、綁帶黑絲襪衣著。示意圖／ingimage
張姓兼職外拍攝影師邀約未成年少女拍照，要求少女穿著裸露、綁繩、露臀、鏤空、綁帶黑絲襪衣著。示意圖／ingimage

未成年 絲襪

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