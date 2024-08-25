見色起意！找傳播妹到家裡陪酒竟企圖性侵 色男遭判刑

新竹縣陳姓男子去年3月凌晨找傳播小姐婷婷（化名）來到家裡陪酒，沒想到陳男見婷婷年輕貌美，竟見色起意，將對方壓在床上指姦得逞，遭到進一步侵犯。事後婷婷到醫院驗傷提告，新竹地院依強制性交罪判陳男有期徒刑3年3月。

法官調查，去年3月3日凌晨，陳男致電向某經紀公司要求派一名傳播小姐到家裡陪酒，婷婷於凌晨1時許到達，隨即在陳男住處陪伴喝酒。陳男見婷婷年輕貌美，竟趁醉意將她壓在床上，並不顧其反抗，強行以手伸進其連身裙內撫摸下體，還將手指伸進私處。

婷婷用力掙脫後，立即向經紀公司求助，並搭車前往醫院驗傷報警，才未遭到進一步侵犯。

陳男辯護律師指出，依照陳男與該經紀公司對話記錄，對方先前曾提供陳男性交易服務，雙方早有性交易的共識，且陳男在脫婷婷衣物前，婷婷並未反對。

婷婷也反駁，由於陳男長得有點兇狠，她的手還被陳男拉去打手槍，她不敢反抗，因為害怕會有危險，連頭髮都被扯一堆下來。

法官認為，陳男明知婷婷只是去陪酒，卻為滿足一己私慾，將其壓制在床上企圖性侵，不顧其多次拒絕、阻擋，造成被害人心理上難以磨滅的陰影，最終依強制性交罪判陳男有期徒刑3年3月。