快訊

追捕新進度！德國隨機砍人案釀3死8傷 警方稱已拘留1人

最低工資估漲4%…時薪、月薪累積調幅落差大 勞團憂成缺工肇因

影／蛋黃酥名店「不二坊」排隊亂象再起 彰化市長怒：銷售模式早該檢討

木工找少年拉皮條指定「呷幼齒」 23天內4度春宵付4萬

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

賴姓木工因妻子中風臥床耐不住寂寞，找紀姓、邱姓少年以每次1萬、介紹能性交易未成年，自去年8月底至9月22日，每隔6至10天便約13歲少女上汽車旅館，後因邱少拉皮條事件被校方得知，報警循線追查；桃園地院審結，將賴男依4次與未滿14歲之人為有對價的性交行為罪判應執行徒刑2年，緩刑5年期間保護管束，並提供240小時義務勞務及上10場次法治教育課。至於紀、邱姓少年涉嫌媒介色情一事則由少年法庭調查中。

判決指出，賴男去年下旬透過Line要求紀姓少年幫他介紹性交易的少女，紀少於是提供邱姓少年聯繫方式，賴與邱少聯繫後，要求邱少安排18歲以下少女和他進行性交易，代價為每次新台幣1萬元。邱少的未成年女性朋友得知後，於去年8月28日中午12點28分回覆邱少「同意性交易」，並詢問紀少關於性交易對象的聯繫方式，紀少再將賴男的Line聯繫方式告訴少女。

當少女與賴聯繫後，賴明知對方是名未滿14歲少年，竟基於使少年為有對價之性交行為而引誘暨與未滿14歲之人為有對價性交行為的犯意，提出以每次1萬元為對價發生性行為，分別於去年8月31日晚間7點10分至8點45分、9月6日凌晨0點40分至1點45分、9月12日晚間7點至8點15分、9月22日晚間8點20分至9點相約桃園區某汽車旅館，以未違反少女意願，與她進行4次性行為，每次均給付1萬元性交易費用。

後經邱少就讀學校得知他涉嫌媒介性交易而報警處理，桃園市警局少年警察隊的警員偵辦後，仔細追查、蒐證，於今年1月30日將賴男依法拘提到案，並查扣他與少女聯繫的Samsung Galaxy S21行動電話1支，案經桃園地檢署偵查起訴。

賴男於警詢、偵訊、法院準備程序及審理時，對於與未滿14歲少女4次進行性交易一事均坦承不諱，說法也與證人邱少、紀少及接客少女分別於警詢、偵訊時的證述情節相符，還有3少年男女的IG交談與賴的Line對話、汽車旅館住房作業查詢結果等資料可供佐證，足認被告賴男的自白與事實相符，本案事證明確，被告犯行均堪予認定。

法官審酌，被告賴為成年人，明知少女未滿14歲，心智發育尚未臻健全，智慮淺薄，對於性自主能力及身體自主判斷能力均尚未成熟，竟未克制情慾，貿然與少女合意以支付對價之方式性行為，對少女身心健全、人格發展產生不良影響，自應受有相當程度的刑事非難；念及被告犯後尚能坦承犯行，且與少女及其法定代理人成立調解並賠償損害，犯後態度尚可。

法官審酌被告賴男於警詢、法院準備程序、審理時自陳國中畢業的教育程度、家庭經濟狀況小康、須照顧中風配偶、目前從事月收入約5、6萬元的木工工作等情，暨其犯罪動機、目的、手段、素行等情狀，分別量處主文之刑，本案可上訴。

桃園賴姓木工因妻子中風臥床，寂寞難耐要求2少年找未成年少女媒介性交易，桃園地院審結，將他依4次與未滿14歲之人為有對價的性交行為罪判應執行徒刑2年，緩刑5年期間保護管束，並提供240小時義務勞務及上10場次法治教育課。記者陳恩惠／攝影
桃園賴姓木工因妻子中風臥床，寂寞難耐要求2少年找未成年少女媒介性交易，桃園地院審結，將他依4次與未滿14歲之人為有對價的性交行為罪判應執行徒刑2年，緩刑5年期間保護管束，並提供240小時義務勞務及上10場次法治教育課。記者陳恩惠／攝影

性交易 未成年 桃園地檢署 汽車旅館

延伸閱讀

男子巧語引誘少女自拍裸照 雖和解判刑2年且這原因不得緩刑

印度16歲少女深夜坐巴士 遭司機等5男性侵！後續心酸惹公憤

男偶像「手伸裙中摸臀」猥褻少女遭逮 竟喊冤：幫拉拉鍊

高雄少女半夜通訊中斷...同學覺怪 母找人驚見女兒墜樓

相關新聞

北市街頭驚現「隨機襲胸狼」至少3女受害 警逮人送辦

40歲吳姓男子涉嫌在台北市大安區附近街頭隨手觸摸女性胸部後，逃離現場。警方獲報後發現，至少有3人受害，循線逮捕住在附近的...

木工找少年拉皮條指定「呷幼齒」 23天內4度春宵付4萬

賴姓木工因妻子中風臥床耐不住寂寞，找紀姓、邱姓少年以每次1萬、介紹能性交易的未成年，自去年8月底至9月22日，每隔6至1...

毛手毛腳...他到陸軍航特部施工 竟揉捏監工女士兵頸部、碰右大腿

位於桃園龍潭區的中華民國陸軍航空特戰指揮部去年4月間進行某項建築工程，受人力派遣公司派去施作的李姓工人，竟於施工期間，隨...

補習班英文師涉猥褻3女童50次 新北檢起訴

新北市某短期補習班鄭姓英文老師今年1月至4月間涉嫌撫摸3名女童胸部，次數高達50次。新北地檢署今天依違反刑法對未滿14歲...

暗藏春色...嘉明的味道露餡了 台南警逮「0.3」色情按摩

台南市警二分局據報，位在中西區高級住宅區內一間按摩服務店，標榜提供刮痧、耳燭及按摩服務，實際上暗藏春色，從事色情性交易。...

婚禮DJ深夜闖2女賓客帳篷伸魔爪 被踹出去還吃上官司

台北市楊姓男子前年至苗栗縣某露營區擔任婚禮活動DJ，未料婚禮結束後闖入女賓客帳篷，對2女上下其手，結果被踢出帳篷，扭送警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。