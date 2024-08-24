木工找少年拉皮條指定「呷幼齒」 23天內4度春宵付4萬

賴姓木工因妻子中風臥床耐不住寂寞，找紀姓、邱姓少年以每次1萬、介紹能性交易的未成年，自去年8月底至9月22日，每隔6至10天便約13歲少女上汽車旅館，後因邱少拉皮條事件被校方得知，報警循線追查；桃園地院審結，將賴男依4次與未滿14歲之人為有對價的性交行為罪判應執行徒刑2年，緩刑5年期間保護管束，並提供240小時義務勞務及上10場次法治教育課。至於紀、邱姓少年涉嫌媒介色情一事則由少年法庭調查中。

判決指出，賴男去年下旬透過Line要求紀姓少年幫他介紹性交易的少女，紀少於是提供邱姓少年聯繫方式，賴與邱少聯繫後，要求邱少安排18歲以下少女和他進行性交易，代價為每次新台幣1萬元。邱少的未成年女性朋友得知後，於去年8月28日中午12點28分回覆邱少「同意性交易」，並詢問紀少關於性交易對象的聯繫方式，紀少再將賴男的Line聯繫方式告訴少女。

當少女與賴聯繫後，賴明知對方是名未滿14歲少年，竟基於使少年為有對價之性交行為而引誘暨與未滿14歲之人為有對價性交行為的犯意，提出以每次1萬元為對價發生性行為，分別於去年8月31日晚間7點10分至8點45分、9月6日凌晨0點40分至1點45分、9月12日晚間7點至8點15分、9月22日晚間8點20分至9點相約桃園區某汽車旅館，以未違反少女意願，與她進行4次性行為，每次均給付1萬元性交易費用。

後經邱少就讀學校得知他涉嫌媒介性交易而報警處理，桃園市警局少年警察隊的警員偵辦後，仔細追查、蒐證，於今年1月30日將賴男依法拘提到案，並查扣他與少女聯繫的Samsung Galaxy S21行動電話1支，案經桃園地檢署偵查起訴。

賴男於警詢、偵訊、法院準備程序及審理時，對於與未滿14歲少女4次進行性交易一事均坦承不諱，說法也與證人邱少、紀少及接客少女分別於警詢、偵訊時的證述情節相符，還有3少年男女的IG交談與賴的Line對話、汽車旅館住房作業查詢結果等資料可供佐證，足認被告賴男的自白與事實相符，本案事證明確，被告犯行均堪予認定。

法官審酌，被告賴為成年人，明知少女未滿14歲，心智發育尚未臻健全，智慮淺薄，對於性自主能力及身體自主判斷能力均尚未成熟，竟未克制情慾，貿然與少女合意以支付對價之方式性行為，對少女身心健全、人格發展產生不良影響，自應受有相當程度的刑事非難；念及被告犯後尚能坦承犯行，且與少女及其法定代理人成立調解並賠償損害，犯後態度尚可。