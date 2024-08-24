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北市街頭驚現「隨機襲胸狼」至少3女受害 警逮人送辦

中央社／ 台北24日電

40歲吳姓男子涉嫌在台北市大安區附近街頭隨手觸摸女性胸部後，逃離現場。警方獲報後發現，至少有3人受害，循線逮捕住在附近的吳男到案後送辦，不排除有更多女子受害。

台北市警察局大安分局今天發布新聞資料指出，有被害女子日前行經大安區復興南路、仁愛路附近時，遭1名男子襲胸，男子涉案後隨即狂奔逃離現場。

獲報後，警方立即調閱案發地點附近監視器畫面，循線掌握吳姓男子身分等資料，並查出吳男近日以相同手法曾犯案3次，22日前往吳男住所逮人。

警方指出，涉案的吳姓男子居住大安區附近，不排除已有多人受害。警詢後，依違反性騷擾防治法把吳男移送台北地方檢察署偵辦，吳男昨天被台北地方法院裁定羈押。

大安警分局表示，將持續追查吳姓男子是否涉及其他性騷案，民眾若遇性騷擾時應勇於制止，或立即撥打113、110專線，警方獲報後一定全力依法嚴辦，捍衛民眾安全。

40歲吳姓男子涉嫌在台北市大安區附近街頭隨手觸摸女性胸部後，逃離現場。示意圖／ingimage
40歲吳姓男子涉嫌在台北市大安區附近街頭隨手觸摸女性胸部後，逃離現場。示意圖／ingimage

北市 性騷擾 監視器

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