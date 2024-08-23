「貞操權低於性自主權」…元配告小三敗訴 法官見解惹議

示意圖，與本案無關。圖／ingimage 馮姓、賴姓女子分別發現丈夫婚外情，以侵害配偶權對外遇對象提告求償，台中地方法院一名法官認定，民法未規定配偶應互負貞操義務，且「貞操權」低於憲法保障「性自主權」，即便已婚者和第三人性交也未違反善良風俗，判兩人敗訴；可上訴。這名法官的判決引發法界議論，多認為偏離主流見解。

馮姓女子主張，丈夫與李姓女子交往，李多次裸露胸部與丈夫視訊，雙方多次赴汽車旅館性交，她身心重創、精神受極大痛苦，對李求償精神撫慰金八十萬元；李抗辯，她被灌醉帶到汽車旅館性侵，隔天馮的丈夫道歉約看電影，她深信對方單身才交往，被謊言蒙蔽。

賴姓女子主張，丈夫與謝姓女子交往，多次出遊拍攝摟腰、擁抱及親吻等親密照片，丈夫以「寶貝」稱呼謝，雙方互傳「想你」、「愛你」，「會陪著你」等手機訊息，她身心痛苦，焦慮到就醫，對謝求償諮商費、精神撫慰金等一百萬元；謝稱，被賴的丈夫矇騙單身，得知對方已婚即分手。

中院駁回馮求償。判決指出，性自主決定權是憲法保障基本人權，每人都可依自己意願，決定是否和他人發生性行為，得消極拒絕，也包括積極追求性的愉悅與滿足權利；民法未規定配偶間互負貞操義務，就算從婚姻制度推論貞操權，位階也低於憲法保障性自主權。

法官認定，重婚比婚外性行為嚴重，但立法者並不認為重婚違反善良風俗，因此對婚姻干擾強度低於重婚的婚外性行為，未違反善良風俗，約會、談戀愛、傳親密簡訊、出遊、合照、摟抱、摟腰、親吻及愛撫，更無違背善良風俗可言。

另外，這名法官也以民法未規定配偶間貞操義務、貞操權低於憲法保障性自主權等理由，判賴敗訴。

律師陳清怡說，配偶本應協力保持共同生活圓滿幸福，和第三者就算沒發生性行為，若超過一般正常男女交往相處，元配均可請求損害賠償，這是憲法對配偶權保障，也是婚姻制度共同圓滿忠誠生活的核心概念；法官以「重婚比婚外性行為更嚴重」，推論與配偶以外之人性行為是個人性自主權行使，理由令人費解，對人民權利行使與保障不是好事。