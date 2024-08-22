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對小二女童伸狼爪...安親班老師變惡狼 只拿課本遮擋性侵

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣陳姓男子經營安親班，卻對就讀國小二年級女童伸狼爪，在安親班、接送機會對女童摸胸、以手指性侵，甚至僅以課本遮擋，避免犯行被其他學童發現。家長發現女童不對勁，才知女兒受害，質問陳男為何犯案？他竟稱「女童很可愛又會撒嬌」並希望以2萬元私了，南投地院依妨害性自主，3案各處有期徒刑7年10月，合併執行有期徒刑10年。

判決書指出，陳姓男子與妻子在南投縣經營未立案安親班，陳男兼任安親班司機。他發現就讀國小二年級女童，年幼可欺，利用批改數學作業機會，要求女童坐在他的大腿，對女童摸胸並以手指性侵。第二次則是趁接送安親班學生回家機會，要求女童獨自坐在副駕駛座，以相同方式摸胸、性侵。

前年2月南投燈會期間，他將其他學童送回家後，將女童獨自載到燈會展場旁，又對女童伸出狼爪，女童感覺疼痛，用手拍打陳男抗拒，仍被性侵得逞。事後女童告訴母親，「有阿伯摸我」，且之前在安親班，陳男不顧其他學童在場，只以課本遮擋，就對女童性侵。

女童母親氣憤，打電話質問陳男，陳男和妻子到女童家中對質，否認犯行，女童母親表示要報警，他又在半夜傳line表示要排賠償2、3萬元，並稱「她真的很可愛，又很會撒嬌…」就是只有跟她摸一下而已，並表示願意自首。

女童母親不懂法律，請親友和陳男交涉，但要女兒不要再到安親班，隔天放學，學校老師發現女童沒搭安親班接送車，詢問原因。女童告訴老師「阿伯摸我上廁所的地方」，老師立刻通報警方。陳男接受偵訊時，極力否認性侵，強調「可以發誓我沒有給她破壞，就是只有跟她摸一下而已」。

南投地院審理時，法官審酌女童說法及相關證人證詞，以及醫院驗傷結果，認為陳男確有性侵事實，根據被害人說法，在安親班1次，在車內2次。被害人未滿14歲，陳男身為安親班負責人，不保護被害人，反而利用身分、工作機會性侵，且否認犯行不見悔意，因此3次性侵各處7年10月徒刑，合併執行有期徒刑10年。

陳姓男子經營安親班，竟利用輔導機會，三度對女童性侵，南投地院重判10年徒刑。圖／本報資料照片
陳姓男子經營安親班，竟利用輔導機會，三度對女童性侵，南投地院重判10年徒刑。圖／本報資料照片

南投縣 安親班 性侵

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