北市中山區色情按摩疑有人蛇操控？調查局突襲搜索逮7人

台北市警方16日針對中山區八大業者擴大臨檢，鎖定有外籍女子坐檯的酒店嚴加查緝，據了解，檢警大陣仗查緝「外籍兵團」是否來台染黃，主要原因是調查局早先接獲檢舉，指林森北路「奇蹟護膚店」有安插少女賣淫，且幕後有人蛇集團操控與剝削，調查局因此在台北、桃園、中壢兵分多路搜索，帶回張姓女股東共7人到案，檢方訊後依人口販運防制法命張女限制住居，鎖定綽號「濕仔」的藏鏡人追查。

檢調接獲檢舉指出，「奇蹟護膚店」在中山區經營多時，幕後大股東「濕仔」早年是酒店經紀起家，對招募小姐很有一套，該護膚店疑與北台灣人蛇集團掛勾，安排越籍少女來台賣淫，同時有勞力與薪資或性交易所得遭到不當剋扣等問題，調查局認為人蛇集團危害國安甚鉅，因而立案偵辦。

台北市調查處與北市刑大蒐證多時後，確認中山區確實有綽號「濕仔」的色情業者，日前展開聯合偵辦搜索行動，約談主嫌張女，李姓現場負責人、楊姓、彭姓行政人員、許姓圍事人員、麻姓按摩師等人到案，現場另查獲5對男女正在包廂「馬殺雞」，有人衣衫不整坦承從事色情交易，現場小姐均為台籍女子，未發現有外籍或未成年，除張女涉人口販運罪送辦，其餘人依妨害風化或社維法查處，專案小組查扣手機擴大追查。

北市警方上周末擴大林森北路某知名酒店，員警在盤查抄錄資料時，中山分局長張耀仁詢問酒店有多少逃生梯？沒想到推開其中一個門後，竟發現有20名越籍女子窩藏，這些越南籍小姐全部穿著清涼小禮服，一見員警如臨大敵、驚慌逃竄，警方把20人帶出來查驗身分，其中6人逾期居留，詢後依入出國移民法及就業服務法送辦。