國小巧固球教練擁吻性侵小六生 他不想被解聘…打官司結果曝光

台北市黃姓國小巧固球教練多次和12歲女學生在體育器材室約會，擁吻、撫摸胸部，並開車帶女學生到河濱公園性侵，最終判刑3年8月定讞；黃被校方、教育局解聘並終身不得聘任為教師，他不服處分提行政訴訟，台北高等行政法院判黃敗訴，可上訴。

黃是國小老師兼巧固球校隊教練，利用六年級女學生仰慕之心，進一步交往；兩人2016年10月至2017年6月間，多次相約體育器材室約會，他親吻、撫摸女學生胸部，也曾開車載女學生到河濱公園隱蔽處，於汽車後座摸胸、以手指性侵。

黃坦承和女方是國小師生關係，且曾碰觸女學生胸部、親吻嘴巴等，但否認猥褻、性交，供稱是對方來碰他，可能是在打鬧的情形下或不知道情形下碰觸到，他有親吻女學生，可能就是因為對方常常會找他、鬧他，久了之後就感覺像自己小孩，有一次就不小心就親到女學生的嘴唇，他也沒有開車載女學生到隱蔽處性侵。

法院審酌黃為一己私慾，猥褻並和女學生性交，戕害對方身心發展甚鉅，損害女學生日後對於兩性關係的認知，刑事部分判刑3年8月定讞。

校方2021年1月間性平會決議通過第2次調查報告，依教師法規定決議解聘黃並終身不得聘任為教師，教育局也核准，黃不服申訴、再申訴均被駁回，再提行政訴訟救濟。

黃主張，校方未在教師法修正施行後三個月完成重新審議，處分有違法瑕疵，另認為性平會逾越調查期限，也有程序違法之處，提告請求法院撤銷處分，並確認他和校方之間專任教師聘任契約關係存在。

北高行指出，校方性平會及調查小組組成、調查、決議程序均合法，且性平會第2次調查符合性平法重新調查程序的規定，另黃確實有性侵害女學生，性平會調查報告沒有認定事實錯誤，或違反一般公認的價值判斷標準，更無其他違法情事。