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遭台中補教師猥褻大膽在教室性交 釀女學生內心10年陰影

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中1名補教男老師11年前對當時僅13歲女學生擁吻、摸胸及下體，還大膽在補習班內和她性交，少女內心陰影多年揮之不去，甚至影響親密關係尋求諮商才曝光。法院考量，男子已全部認罪，也和女子調解、賠償，審酌他仍從事補教業有正當工作，依5個妨害性自主罪判2年，緩刑5年，可上訴。

檢警調查，男子2013年8月任教期間，明知女子當年才13歲就讀國中一年級，2度在補習班走廊和她接吻、撫摸胸及臀部，還在廁所內解開她內衣親吻胸部、手摸下體。

男子還約對方到台南玩，又趁著獨處時在公園將她拉到一旁摸胸猥褻，2014年6、7月間，還大膽在補習班內朝少女親吻、性交。

女子時隔10多年，因內心陰影揮之不去，更影響她親密關係、人格發展，後來諮商期間才吐露遇害一事報案提告後才曝光。

檢方訊時，男子僅坦承和少女接吻，但否認有摸下體、指侵，也表示自己沒有對女子說「你看舒服嗎？」「我很高興擁有你的一部分」等語。

台中地院審理間，男子改全部認罪，被害女子也指證歷歷，也提出相關諮商佐證。法院認為，男子犯3年以上10年以下重罪，其對少女性交造成她身心健康、人格不良影響，考量僅性交1次，又未違反意願，且男子已經和女子調解成立、賠償，女子也同意給予緩刑。

法院認為，男子已知悔悟，考量他現有正常工作，仍在補教業任職，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑後，依1個對於未滿14歲之女子為性交罪判1年6月、4個對於未滿14歲之女子為猥褻罪判7至8月，一共5罪應執行2年，緩刑5年。

補教男老師對13歲女學生擁吻、性交，造成對方心中陰影10多年揮之不去。示意圖／ingimage
補教男老師對13歲女學生擁吻、性交，造成對方心中陰影10多年揮之不去。示意圖／ingimage

妨害性自主 猥褻 補習

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