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越籍女大生酒店兼差 教部督導各學校祭3招防違法

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導

中山警分局臨檢酒店查獲20名越南女子當公關小姐陪酒。記者蕭雅娟／翻攝
中山警分局臨檢酒店查獲20名越南女子當公關小姐陪酒。記者蕭雅娟／翻攝

中山區酒店查獲來台就讀大學的越南籍女大生從事酒店陪侍，教育部表示，為避免外國學生來台從事違法，將落實督導各校招收外國學生應審核財力及語文能力，並宣導境外生工讀及失聯通報規定，另會辦理外國學生相關訪視作業，確認學生來台就學真意，發現不法即時介入並啟動專案處理查核作業。

經查持學生簽證越籍女子有八人，其中六人來台就讀私立大學；教育部說，外國學生來台就學辦法明定，大專校院外國學生招生簡章應詳列學生應具備之語文能力基準、財力證明基準等事項。

除宣傳推廣及協助學生辦理來台相關必要程序外，學校不得委由校外團體或個人辦理。教育部督導學校於外國學生招生作業時，應審查學生須具備一定之語文及經濟能力，確認學生來台就學真意。

如接獲學生涉不當工讀等勞動情事，函請學校查處，學校未依相關規定處理，教育部將視情形糾正及扣減該校招收外國學生名額及獎補助經費。

教育部也要求學校確實關懷學生到課情形，就學業、生活等問題提供輔導與協助，如有失聯情事，即時通報教育部及移民署

教育部說，每學期辦理新南向產學合作國際專班查核作業，及專科以上學校維護外國學生受教權益查核作業，視情況邀請勞動部、移民署等相關機關，就學校外國學生招生收費、課程規畫實施、學生學習情形等全面查察。

教育部 移民署 酒店

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