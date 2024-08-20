北市查獲20越南女陪酒 6人在台念大學

中山警分局臨檢酒店查獲20名越南女子當公關小姐陪酒，躲後後門逃生梯。記者蕭雅娟／翻攝

台北市警中山分局十七日凌晨臨檢錦州街皇冠酒店，發現廿名越南籍女子坐檯陪酒，其中有八人是持學生簽證學生；警方偵詢後將酒店張姓經理等七人依違反就業服務法移送裁處，六名逾期居留者交移民署專勤隊收容遣返。

據了解，八名越南女大生年紀十九歲至卅七歲，持學生簽證來台，其中六人在雙北及桃園私立大學讀書，二人短期就讀語言學校，均疑似「假留學真打工」，非法工作至少十多天。

另一人有中華民國身分證，五人持觀光簽證；十四人製作筆錄後離去，後續警方函請教育部、勞動部等權責單位，審核是否撤銷簽證、遣返回國。

移民署說，一旦收到違反就業服務法裁處書，除台籍之外的十三人，將註記到入出國及移民業務管理系統，管制來台三年。

中山警方十六日深夜至十七日凌晨擴大臨檢，十七日凌晨零時許前往皇冠酒店，胡姓酒店員工涉引導廿名越籍女子躲在逃生樓梯間，想從後門開溜，被警方發現。廿人及酒店張姓經理等七名幹部全被帶回警局。

警方指出，臨檢時現場約五、六十名公關小姐，其中廿名越南女子，比例達三分之一，研判公關小姐不足，台籍女子欠缺，酒店經紀召募聽話、隨傳隨到的越南女子坐檯陪酒；後續追查是否有人蛇集團操控。

廿人中五人持觀光、商務簽證來台逾期，一名失聯移工，交移民署收容遣返，其中卅七歲阮姓女子一度謊報身分，依偽造文書罪嫌送辦；皇冠酒店違反就業服務法「任何人不得非法容留外國人從事工作」，可處十五萬以上七十五萬元以下罰鍰。四名經紀被查出涉嫌意圖營利而媒介，後續函送法辦。