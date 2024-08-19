又見來台就讀越南女大生當陪侍 教育部重申三做法防堵不法

又出現來台就讀女大生當酒店陪侍。教育部表示，為避免外國學生來台從事違法情事，目前有三項做法，包括督導各校招收外國學生應審核財力及語文能力、 宣導境外生工讀及失聯通報規定、辦理外國學生相關訪視作業，除確認學生來台就學真意之外，如有發現不法情事，將即時介入並啟動專案處理查核作業。

台北市一酒店本月17日遭警方臨檢查獲多達20名越南妹坐檯「公關小姐」，其中有6名持學生簽證的越南女大生，全數躲在後門逃生樓梯間，涉違反入出國及移民法，交由移民署專勤隊，警方追查幕後有無人蛇集團。

教育部表示，外國學生來台就學辦法明定，大專校院外國學生招生簡章應詳列學生應具備之語文能力基準、財力證明基準等事項。除宣傳推廣及協助學生辦理來台相關必要程序外，學校不得委由校外團體或個人辦理。教育部督導學校於外國學生招生作業時，應審查學生須具備一定之語文及經濟能力，並確認學生來台就學真意。

教育部指出，如接獲學生涉不當工讀等勞動情事檢舉，即函請學校查處。如學校未依相關規定處理，教育部將視情形糾正及扣減該校招收外國學生名額及獎補助經費。並請學校應確實關懷學生到課情形，並就學業、生活等問題提供輔導與協助，如有失聯情事，應即時通報教育部及內政部移民署專勤隊。

教育部說，每學期辦理新南向產學合作國際專班查核（訪視）作業及專科以上學校維護外國學生受教權益查核作業，視實際情形邀請勞動部、內政民移民署專勤隊等相關機關同行，就學校外國學生招生與收費情形、課程規畫與實施、學生學習情形等面向予以查察。