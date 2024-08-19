快訊

獨／陷人頭公司疑雲又3度改口…聯醫周三辦調查會議 要陳佩琪到場說明

昨晚才向媒體大聊妻女…李孟諺隔日爆婚外情 視察「神隱」北返急換車

陽明交大生校內疑被「不良西裝男」拉走逼領錢 保命借出9萬獎學金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

又見來台就讀越南女大生當陪侍 教育部重申三做法防堵不法

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導

又出現來台就讀女大生當酒店陪侍。教育部表示，為避免外國學生來台從事違法情事，目前有三項做法，包括督導各校招收外國學生應審核財力及語文能力、 宣導境外生工讀及失聯通報規定、辦理外國學生相關訪視作業，除確認學生來台就學真意之外，如有發現不法情事，將即時介入並啟動專案處理查核作業。

台北市一酒店本月17日遭警方臨檢查獲多達20名越南妹坐檯「公關小姐」，其中有6名持學生簽證的越南女大生，全數躲在後門逃生樓梯間，涉違反入出國及移民法，交由移民署專勤隊，警方追查幕後有無人蛇集團。

教育部表示，外國學生來台就學辦法明定，大專校院外國學生招生簡章應詳列學生應具備之語文能力基準、財力證明基準等事項。除宣傳推廣及協助學生辦理來台相關必要程序外，學校不得委由校外團體或個人辦理。教育部督導學校於外國學生招生作業時，應審查學生須具備一定之語文及經濟能力，並確認學生來台就學真意。

教育部指出，如接獲學生涉不當工讀等勞動情事檢舉，即函請學校查處。如學校未依相關規定處理，教育部將視情形糾正及扣減該校招收外國學生名額及獎補助經費。並請學校應確實關懷學生到課情形，並就學業、生活等問題提供輔導與協助，如有失聯情事，應即時通報教育部及內政部移民署專勤隊。

教育部說，每學期辦理新南向產學合作國際專班查核（訪視）作業及專科以上學校維護外國學生受教權益查核作業，視實際情形邀請勞動部、內政民移民署專勤隊等相關機關同行，就學校外國學生招生與收費情形、課程規畫與實施、學生學習情形等面向予以查察。

中山警分局臨檢酒店查獲20名越南女子當公關小姐陪酒，躲後後門逃生梯。記者蕭雅娟／翻攝
中山警分局臨檢酒店查獲20名越南女子當公關小姐陪酒，躲後後門逃生梯。記者蕭雅娟／翻攝

教育部 移民署 酒店

延伸閱讀

北市酒店越南女陪侍出現6女大生 遇臨檢全躲逃生樓梯間

相關新聞

又見來台就讀越南女大生當陪侍 教育部重申三做法防堵不法

又出現來台就讀女大生當酒店陪侍。教育部表示，為避免外國學生來台從事違法情事，目前有三項做法，包括督導各校招收外國學生應審...

北市酒店越南女陪侍出現6女大生 遇臨檢全躲逃生樓梯間

台北市錦州街皇冠酒店，8月17日遭警方臨檢查獲多達20名越南妹坐檯「公關小姐」，其中有6名持學生簽證的越南女大生，全數躲...

女豬仔被逼在柬國賣淫、詐欺 怒控女經紀是「人蛇」…二度無罪

台中市吳姓女子被3名女子指控，涉在前年4月仲介其等前往柬埔寨陪酒，但在柬國時，吳女與綽號「胖哥」等不詳之人，扣留女子護照...

幼兒園性侵案 受害家長6點聲明曝光、籲判無期徒刑

台北市私立培諾米達幼兒園園長兒子毛畯珅性侵案宣判出爐，部分受害家屬發出六點聲明，雖然感謝法官在審判過程中的努力，但也認為...

有「攝」狼！中壢體育代課師躲廁所 偷拍7師生賠錢獲緩刑

曾是體育國手的衛姓男子，前年師大畢業後返鄉至中壢區某國中擔任體育實習老師，詎料衛男在去年2至3月間，有7天趁機躲入導師室...

小二女交換秘密...偷偷告訴老師 他逼外甥女含鳥下場超慘

國小2年級女學生玩交換秘密遊戲，驚聞女同學曾遭親舅舅強逼含他生殖器，悄悄告訴學校老師，學校依法通報性侵害案件，涉案舅舅到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。