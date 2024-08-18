大學校園內偷拍女同學如廁 男大生判緩刑2年

台北市某大學曹姓男大生去年9月間尾隨女同學進入女廁，持手機拍攝對方如廁，女同學發現後報警處理。台北地方法院依妨害秘密罪判處曹姓男大生拘役50天，得易科罰金，緩刑2年。

判決指出，曹姓男大生是台北市一所大學學生，去年9月25日上午上學期間看到一名女同學進入3樓的女廁內，曹姓男大生即尾隨進入女廁，將具有錄影功能的手機高舉，伸進廁間隔間上方的方式，竊錄女同學如廁。

判決表示，曹姓男大生一時緊張而鬆手，導致手機掉落廁間，女同學撿起手機後，確認曹姓男大生錄得她的背影，遂將手機歸還曹姓男大生，女同學隨後告知教官並報警處理。

曹姓男大生一開始否認偷拍，辯稱進入女廁是因為肚子痛想上廁所，而且男廁也滿了，想透過手機鏡頭，看一下廁間有沒有人。

檢方調閱附近監視器，發現女同學進入女廁後，曾姓男大生曾數次在廁所前徘徊張望，並無身體不適的情形，且該時段未有人進入使用男廁，曹姓男大生說法純屬臨訟卸責之詞，依刑法無故竊錄他人非公開活動罪嫌起訴曹姓男大生。

曹姓男大生在法院審理時坦承犯行，台北地方法院考量曹姓男大生犯後態度、無前科，判處拘役50天，得易科罰金，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，向公庫支付新台幣1萬元，並提供50小時義務勞務。可上訴。