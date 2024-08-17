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男網友約會女國中生 第一次見面就猴急進捷運廁所初體驗…下場曝光
新北市黃姓男子去年邀約15歲女網友外出約會，2人才第一次見面，便將人帶至捷運車站廁所裡發生性行為。少女母親事後得知報警提告，黃希望一次給付20萬元調解遭拒。新北地院日前依對14歲以上、未滿16歲之女子性交罪，判刑6月，可上訴。
判決指出，新北市無業的黃姓男子去年初透過網路交友軟體結識15歲國二女學生，去年2月中以送禮物給少女為由邀約見面，2人相約在新北市某捷運站碰面，雙方才第一次相見，黃男便將女國中生帶至捷運車站廁所裡發生性行為。女國中生母親事後得知此事，怒報警提告。
黃男於警詢及檢方偵訊時僅坦承2人有親吻及愛撫，否認性交得逞，但受害少女至醫院驗傷確認處女膜有受損，黃男於法院審理時，希望一次給付20萬元調解，遭被害少女家屬拒絕，新北地院日前依對14歲以上、未滿16歲之女子性交罪，判刑6月，仍可上訴。
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