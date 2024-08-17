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性侵女童案 勵馨籲預防重於治療

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

台北市信義區幼兒園爆發園長兒子毛姓教保員對幼童性侵案。本報資料照片
台北市信義區幼兒園爆發園長兒子毛姓教保員對幼童性侵案。本報資料照片
台北市私立培諾米達信義幼兒園爆發「園長之子」毛姓教保員性侵、猥褻多名女童，昨遭台北地方法院判處廿八年重刑。勵馨基金會聲明，盼預防性侵害重於治療，教保機構應裝監視錄影設備並上傳雲端，性侵案件也應查察手機及電腦資訊、落實兒童證詞專家證人制度等，不要再有下一個受害案例發生。

勵馨指出，兒童性侵害案件的偵查往往面臨諸多挑戰，尤其是搜尋證據的關鍵，教保服務機構應裝設監視錄影設備，並將影像上傳至雲端保存。

勵馨也認為，調查行為人手機或電腦儲存相關資訊，蒐集相關證據，有助精準清理案情。隨數位性別暴力日趨嚴重，今年七月刑事訴訟法第一五三之三條修法，以科技方法偵查保障兒童及性侵被害人的權益，期待將來能擴大適用性侵案件。

勵馨說，兒童作為證人的證詞可能因表達能力受限，因此落實兒童證詞專家證人制度，是確保兒童證詞被公平對待的重要舉措，期待司法系統提升兒童證詞的敏感度和準確性。

勵馨建議，應著手加強兒童身體自主權教育、政府對於兒童性侵被害人與家庭也應提供更積極、友善服務，包括心理諮商、法律及經濟上等支持，幫助受害兒童與家庭走過風暴。

刑事訴訟 司法

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